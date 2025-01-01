Спектакль Поле

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О концерте/спектакле

Притча о живом по мотивам пьесы Н. Садур

Спектакль по мотивам пьесы Н. Садур — это глубокое размышление о смысле жизни и смерти. В центре повествования стоит идея, что всё зло мира необходимо для уравновешивания добра. Смерть, как неизбежный аспект существования, становится неотъемлемой частью жизни, заставляя нас ценить каждый её момент.

Смысл и философия

Постановка исследует, как оставаться действительно живым в мире, полном противоречий. Герои проходят через метафорическое бескрайнее поле, где множество вариантов пути, но нет протоптанных дорожек. Каждый из них сталкивается с вопросами: как сохранить себя живым? Как не заблудиться в этом сложном мире?

Интересные факты

  • Пьеса Н. Садур привлекает внимание своей философской глубиной и актуальностью тем.
  • Режиссер постановки использует уникальные театральные приемы, чтобы подчеркнуть внутренние переживания героев.
  • Спектакль затрагивает темы, которые волнуют зрителей всех возрастов, что делает его универсальным и актуальным.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть «Притчу о живом» на сцене вашего театра. Эта постановка — шанс задуматься о жизни, смерти и о том, что действительно важно. Спектакль обещает стать не только зрелищем, но и поводом для глубоких размышлений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 24 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
20:00 от 1000 ₽

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