Сказочный роуд-муви от молодой театральной команды режиссера Аскара Галимова под названием ӨЙ ТЕАТР

«П.О.Л.Е. = просто она любила его» — это новый спектакль, созданный молодой театральной командой под руководством режиссера Аскара Галимова. Коллектив образован на базе выпускников мастерской Каменьковича и Крымова в ГИТИСе. Спектакль представляет собой уникальное сочетание реальности и метафизики, погружая зрителей в мир, где время и пространство подчиняются своим законам.

Сюжет и персонажи

История повествует о трех столетних старухах: Маше, Проше и Симе, а также их коровке Маньке, которые отправляются на станцию встречать своих мужей, вернувшихся с войны. Это не просто рассказ о любви, но и глубокое размышление о жизни, смерти и о том, что настоящая любовь может преодолеть даже самые серьезные преграды.

Творческий подход

Режиссер Аскар Галимов отмечает: «Меня и мою команду всегда волновали размышления на тему Вечности, бесконечности Души и отсутствия смерти. Спектакль “П.О.Л.Е.” — это своеобразное рождение нашей дружной творческой команды, начало нашего совместного пути». Это утверждение подчеркивает глубокую философскую основу постановки.

Современные мотивы и юмор

По словам Галимова, «эта постановка про сегодняшний день, и отчасти про каждого человека, вне зависимости от национальности, возраста и жизненного опыта». Сказочные элементы в спектакле переплетаются с национальными мотивами, создавая синтез традиций и образов, который способен вызвать отклик у зрителей.

В основу спектакля легла пьеса современного уральского драматурга Олега Богаева. Сценическая версия была адаптирована командой, в которой изменен финал и добавлен элемент комизма. «Сегодня важно говорить о серьезных вещах с улыбкой», — подчеркивает Галимов.

Достижения и награды

Спектакль «П.О.Л.Е.» родился в стенах ГИТИСа и стал отправной точкой в карьере Аскара Галимова и его команды. После успешной премьеры их пригласили ставить «Утиную охоту» в Театре им. Вахтангова. В 2023 году спектакль был удостоен театральной премии «Московского комсомольца» в номинации «Лучший дипломный спектакль», что подчеркивает его высокую оценку в театральной среде.

