Пол Ван Дайк (Paul Van Dyk)

Пол Ван Дайк с концертами в России: Возвращение легенды электронной музыки

Впервые за восемь лет в Россию вновь приезжает Matthias Paul, более известный как Paul van Dyk. Этот знаменитый диджей и продюсер считается одним из основателей современной клубной культуры и уже более трех десятилетий радует своих поклонников уникальным звучанием.

Paul van Dyk дважды становился лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag в 2005 и 2006 годах. Он стал первым, кто получил номинацию Grammy в танцевальной категории, а его культовые хиты, такие как «For an Angel» и «Nothing But You», стали саундтреком целого поколения. Сегодня его музыка вновь активно звучит на платформах, таких как TikTok, и в 2024 году он вновь входит в топ-40 мировых рейтингов.

Это не просто диджей с плотным графиком гастролей. Paul van Dyk — живая легенда, которая перевела клубное звучание с андерграундных площадок на стадионы. Его выступления вызывают эмоции, сравнимые с большими рок-концертами, что делает каждое шоу настоящим событием для слушателей.

Событие исторического масштаба

Первый визит Paul van Dyk в Россию за восемь лет планируется в двух городах:

Москва — 5 января, VK Stadium

— 5 января, VK Stadium Сочи — 7 января, Роза Холл

