Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Питер FM» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пол Ван Дайк (Paul Van Dyk)
Билеты от 5000₽
Киноафиша Пол Ван Дайк (Paul Van Dyk)

Пол Ван Дайк (Paul Van Dyk)

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте

Пол Ван Дайк с концертами в России: Возвращение легенды электронной музыки 

Впервые за восемь лет в Россию вновь приезжает Matthias Paul, более известный как Paul van Dyk. Этот знаменитый диджей и продюсер считается одним из основателей современной клубной культуры и уже более трех десятилетий радует своих поклонников уникальным звучанием.

Paul van Dyk дважды становился лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag в 2005 и 2006 годах. Он стал первым, кто получил номинацию Grammy в танцевальной категории, а его культовые хиты, такие как «For an Angel» и «Nothing But You», стали саундтреком целого поколения. Сегодня его музыка вновь активно звучит на платформах, таких как TikTok, и в 2024 году он вновь входит в топ-40 мировых рейтингов.

Это не просто диджей с плотным графиком гастролей. Paul van Dyk — живая легенда, которая перевела клубное звучание с андерграундных площадок на стадионы. Его выступления вызывают эмоции, сравнимые с большими рок-концертами, что делает каждое шоу настоящим событием для слушателей.

Событие исторического масштаба

Первый визит Paul van Dyk в Россию за восемь лет планируется в двух городах:

  • Москва — 5 января, VK Stadium
  • Сочи — 7 января, Роза Холл

Не упустите шанс стать частью этого эпического возвращения на танцпол!

Купить билет на концерт Пол Ван Дайк (Paul Van Dyk)

Помощь с билетами
Январь
5 января вторник
23:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 5000 ₽
В других городах
Январь
7 января четверг
21:00
Роза-холл Сочи, пос. Красная Поляна, горнолыжный курорт «Роза Хутор», наб. Лаванда, 6
от 10000 ₽

В ближайшие дни

Алексей Гоман
6+
Эстрада

Алексей Гоман

25 июня в 19:00 Измайлово
от 1200 ₽
Ирина и Александр Круг
18+
Шансон

Ирина и Александр Круг

6 августа в 20:00 Petter
от 9500 ₽
Музыкальные сады Британии. Орган и клавесин
6+
Классическая музыка

Музыкальные сады Британии. Орган и клавесин

5 июня в 20:00 Храм Святого Людовика
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше