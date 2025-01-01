Яркий вечер с Полом Пуншем в клубе «Stereo People»

В клубе «Stereo People» (ул. Новослободская) пройдет уникальное выступление Пола Пунша — неординарного перформера и романтичного бунтаря. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и увлекательного шоу.

Программа вечера

Зрителей ожидает насыщенная программа, в которой встретятся уникальный звук и неожиданные перформасы. Также в рамках вечера пройдет слэм и мош, что добавит атмосферы драйва и адреналина.

Световое шоу

Не упустите возможность стать частью безумного светового шоу, которое станет незабываемым дополнением к музыкальной программе. Это визуальное искусство погрузит зрителей в непередаваемую атмосферу вечера.

Кому понравится

Выступление Пола Пунша отлично подойдет любителям энергичной музыки и ярких визуальных эффектов. Не упустите шанс насладиться уникальным опытом и зарядиться положительной энергией!