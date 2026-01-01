Спектакль Покрышкин. Крылья Победы

Спектакль о легенде авиации Александре Покрышкине в Новосибирском театре кукол

«В небе Покрышкина» — это спектакль, посвящённый жизни выдающегося летчика Александра Покрышкина, Героя Советского Союза. Его постановкой занимаются талантливые специалисты под руководством Ольги Гущиной, заслуженной артистки России и лауреата премии «Золотая маска». Эта работа даст уникальную возможность увидеть историю легендарного летчика, рассказанную через призму театра кукол.

О спектакле

Постановочная группа:

Режиссер — Ольга Гущина

Художник — Марина Папонина

Спектакль представляет собой экскурсию в военное прошлое, выделяясь на фоне кинематографической хронологии. Повествование о знаменитом лётчике-асе Второй мировой войны сопровождается участием актёров, кукол и даже моделей самолетов.

История Покрышкина

В детстве Александру показали первый самолет, и, дотянувшись рукой до его крыла, он пообещал себе стать летчиком. Его путь к мечте был непростым: ему пришлось осваивать несколько профессий и окончить лётную школу. Во время Великой Отечественной войны Покрышкин стал настоящим асом и разработал уникальную тактику ведения боя.

«Мы расскажем о жизни знаменитого земляка, новосибирца Александра Ивановича Покрышкина. Эта история об окрыляющей мечте, невероятной силе духа и воле к победе», — отмечает режиссер Ольга Гущина.

Для кого это мероприятие

Спектакль будет интересен как взрослым, так и детям от 6 лет. Он привлечёт внимание любителей театра кукол, истории и авиации.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который вдохновляет и учит!