Спектакль Покрышкин. Крылья Победы

«В небе Покрышкина» — это спектакль, посвящённый жизни выдающегося летчика Александра Покрышкина, Героя Советского Союза. Его постановкой занимаются талантливые специалисты под руководством Ольги Гущиной, заслуженной артистки России и лауреата премии «Золотая маска». Эта работа даст уникальную возможность увидеть историю легендарного летчика, рассказанную через призму театра кукол.
Постановочная группа:
Спектакль представляет собой экскурсию в военное прошлое, выделяясь на фоне кинематографической хронологии. Повествование о знаменитом лётчике-асе Второй мировой войны сопровождается участием актёров, кукол и даже моделей самолетов.
В детстве Александру показали первый самолет, и, дотянувшись рукой до его крыла, он пообещал себе стать летчиком. Его путь к мечте был непростым: ему пришлось осваивать несколько профессий и окончить лётную школу. Во время Великой Отечественной войны Покрышкин стал настоящим асом и разработал уникальную тактику ведения боя.
«Мы расскажем о жизни знаменитого земляка, новосибирца Александра Ивановича Покрышкина. Эта история об окрыляющей мечте, невероятной силе духа и воле к победе», — отмечает режиссер Ольга Гущина.
Спектакль будет интересен как взрослым, так и детям от 6 лет. Он привлечёт внимание любителей театра кукол, истории и авиации.
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который вдохновляет и учит!