Покровский собор в «Эльдаре»

В Киноконцертном зале на Ленинском, 105 состоится уникальное событие — концерт авторской песни «ПОКРОВСКИЙ СОБОР». Это мероприятие объединит творческих людей разных поколений и представит лучшие номера фестиваля.
Фестиваль авторской песни и поэзии «Покровский собор» направлен на единение творческих судеб и продвижение идей нравственности и созидания. Он стремится сохранить дух русской песни и культуры, что особенно важно в наше время.
Одной из ключевых идей фестиваля является преемственность. Он объединяет поколения, чья молодость пришлась на 60-е, 70-е и 80-е годы, с современной молодежью. Это создает уникальную атмосферу общения и обмена опытом.
На концерте выступят:
В программе прозвучит песня, полная энергии и эмоций:
«С топотом шагов В мир, открытый настежь Бешенству ветров.»
Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в атмосферу авторской песни и поэзии!