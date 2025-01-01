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Покровский собор в «Эльдаре»
Билеты от 600₽
Киноафиша Покровский собор в «Эльдаре»

Покровский собор в «Эльдаре»

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт авторской песни «Покровский собор»

В Киноконцертном зале на Ленинском, 105 состоится уникальное событие — концерт авторской песни «ПОКРОВСКИЙ СОБОР». Это мероприятие объединит творческих людей разных поколений и представит лучшие номера фестиваля.

Миссия фестиваля

Фестиваль авторской песни и поэзии «Покровский собор» направлен на единение творческих судеб и продвижение идей нравственности и созидания. Он стремится сохранить дух русской песни и культуры, что особенно важно в наше время.

Идея преемственности

Одной из ключевых идей фестиваля является преемственность. Он объединяет поколения, чья молодость пришлась на 60-е, 70-е и 80-е годы, с современной молодежью. Это создает уникальную атмосферу общения и обмена опытом.

Участники концерта

На концерте выступят:

  • Александр Шаганов
  • Александр Мирзаян
  • Михаил Башаков
  • Алексей Витаков
  • Александр Суханов
  • Инна Разумихина
  • Ансамбль «Тибитет»
  • Никита Дорофеев
  • Алиса Сутормина
  • Феликс Давыдов
  • Владимир Поляков
  • Ансамбль «В зоне риска»
  • Алексей Красавин
  • Александр Галицкий
  • Ансамбль «Гавань +»
  • Алексей Маментьев
  • Екатерина Божева
  • Владимир Завикторин
  • Кира Мальгина
  • Заслуженный артист России Борис Галкин

Поэтические строки

В программе прозвучит песня, полная энергии и эмоций:

«С топотом шагов В мир, открытый настежь Бешенству ветров.»

Э. Багрицкий

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в атмосферу авторской песни и поэзии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
19:00 от 600 ₽

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