Покровский собор в «Эльдаре»

Концерт авторской песни «Покровский собор»

В Киноконцертном зале на Ленинском, 105 состоится уникальное событие — концерт авторской песни «ПОКРОВСКИЙ СОБОР». Это мероприятие объединит творческих людей разных поколений и представит лучшие номера фестиваля.

Миссия фестиваля

Фестиваль авторской песни и поэзии «Покровский собор» направлен на единение творческих судеб и продвижение идей нравственности и созидания. Он стремится сохранить дух русской песни и культуры, что особенно важно в наше время.

Идея преемственности

Одной из ключевых идей фестиваля является преемственность. Он объединяет поколения, чья молодость пришлась на 60-е, 70-е и 80-е годы, с современной молодежью. Это создает уникальную атмосферу общения и обмена опытом.

Участники концерта

На концерте выступят:

Александр Шаганов

Александр Мирзаян

Михаил Башаков

Алексей Витаков

Александр Суханов

Инна Разумихина

Ансамбль «Тибитет»

Никита Дорофеев

Алиса Сутормина

Феликс Давыдов

Владимир Поляков

Ансамбль «В зоне риска»

Алексей Красавин

Александр Галицкий

Ансамбль «Гавань +»

Алексей Маментьев

Екатерина Божева

Владимир Завикторин

Кира Мальгина

Заслуженный артист России Борис Галкин

Поэтические строки

В программе прозвучит песня, полная энергии и эмоций:

«С топотом шагов В мир, открытый настежь Бешенству ветров.» Э. Багрицкий

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и погрузиться в атмосферу авторской песни и поэзии!