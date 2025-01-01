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Покровские ворота
Киноафиша Покровские ворота

Спектакль Покровские ворота

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Покровские ворота» в Театре-фестивале «Балтийский дом»

Режиссер Александр Кладько возвращает на сцену трепетную историю о Москве 1950-х годов в спектакле «Покровские ворота». Эта постановка основана на знаменитом фильме Михаила Козакова, который уже давно стал классикой советского кино.

Сюжет

«Покровские ворота» рассказывают о жизни студентов и их соседей в коммунальной квартире, расположенной неподалеку от Покровских ворот. Главный герой, студент-историк Костик, окружён эксцентричными и колоритными соседями, которые своими разговором и поведением наполняют его жизнь яркими красками.

Крылатые фразы

Фильм «Покровские ворота» прославился своими остроумными репликами и запоминающимися фразами, такими как: «Высокие, высокие отношения!» и «Нормальные. Для духовных людей». Эти строки уже стали частью культурного наследия и прекрасно передают дух времени.

Тема и атмосфера

Спектакль воспроизводит не только атмосферу старой Москвы, но и передает светлую ностальгию по искренним человеческим отношениям, дружбе и взаимопониманию. Он исследует, как люди, даже в самые трудные времена, находят способ оставаться человечными и создавать между собой тепло и уют.

Приходите на спектакль и погружайтесь в атмосферу той самой старой, доброй Москвы, где настоящая дружба и любовь ценятся выше всего.

Режиссер
Александр Кладько
В ролях
Дарья Юргенс
Валерий Соловьев
Егор Лесников
Владимир Бойков
Виктория Зайцева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота Покровские ворота

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