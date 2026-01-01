Спектакль Покровские ворота

Музыкальная комедия «Покровские ворота» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи приглашает зрителей на музыкальную комедию «Покровские ворота», ставшую истинным телевизионным бестселлером для нескольких поколений. Эта история обязательно вызовет ностальgia по уютной атмосфере Москвы 50-60-х годов, которую актеры на сцене передадут с помощью яркой музыки и динамичных танцев.

Знакомство с классикой

Музыкальная комедия «Покровские ворота» — это не просто спектакль, а настоящая дань памяти прошлому. В представлении сохранен хрестоматийный сюжет, который познакомит зрителей с колоритом той эпохи, когда любовь и надежды находили свое отражение в каждом герое.

Звёздный состав

В спектакле принимают участие ведущие солисты столичных музыкальных театров, среди которых:

Анастасия Мельникова

Майя Барковская

Полина Нестерова

Анастасия Пугина

Анастасия Фриско

Надежда Леньшина-Симутенкова

Майя Штылёва

Ирина Лесных

Светлана Криницкая (Заслуженная артистка России)

Сергей Рязанов

Николай Семёнов

Игорь Оробей

Константин Ужва

Василий Ремчуков

Дмитрий Лебедев

Никита Доброжицкий

Вячеслав Иванов (Заслуженный артист России)

Александр Фролов

Александр Миненко

Погружение в атмосферу времени

Этот спектакль станет отличной возможностью для зрителей, ценящих музыкальные постановки и исторические обстоятельства, которые они отражают. «Покровские ворота» — это не просто история, это воспоминание о времени, когда жизнь была наполнена романтикой и надеждой.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление с антрактом, которое надолго останется в памяти!