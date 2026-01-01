Оповещения от Киноафиши
Покровские ворота
Спектакль Покровские ворота

12+
Продолжительность 165 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная комедия «Покровские ворота» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи приглашает зрителей на музыкальную комедию «Покровские ворота», ставшую истинным телевизионным бестселлером для нескольких поколений. Эта история обязательно вызовет ностальgia по уютной атмосфере Москвы 50-60-х годов, которую актеры на сцене передадут с помощью яркой музыки и динамичных танцев.

Знакомство с классикой

Музыкальная комедия «Покровские ворота» — это не просто спектакль, а настоящая дань памяти прошлому. В представлении сохранен хрестоматийный сюжет, который познакомит зрителей с колоритом той эпохи, когда любовь и надежды находили свое отражение в каждом герое.

Звёздный состав

В спектакле принимают участие ведущие солисты столичных музыкальных театров, среди которых:

  • Анастасия Мельникова
  • Майя Барковская
  • Полина Нестерова
  • Анастасия Пугина
  • Анастасия Фриско
  • Надежда Леньшина-Симутенкова
  • Майя Штылёва
  • Ирина Лесных
  • Светлана Криницкая (Заслуженная артистка России)
  • Сергей Рязанов
  • Николай Семёнов
  • Игорь Оробей
  • Константин Ужва
  • Василий Ремчуков
  • Дмитрий Лебедев
  • Никита Доброжицкий
  • Вячеслав Иванов (Заслуженный артист России)
  • Александр Фролов
  • Александр Миненко

Погружение в атмосферу времени

Этот спектакль станет отличной возможностью для зрителей, ценящих музыкальные постановки и исторические обстоятельства, которые они отражают. «Покровские ворота» — это не просто история, это воспоминание о времени, когда жизнь была наполнена романтикой и надеждой.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление с антрактом, которое надолго останется в памяти!

В ролях
