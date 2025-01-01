Спектакль Покровские ворота

«Покровские ворота» на сцене Театра Глобус: гастроли Новокузнецкого драматического театра

Это коммунальная квартира, где один телефон на всех и стремление к любви переплетаются с жизненными переживаниями. Однако коммуналку у Покровских ворот штормит. Соседи Костика Ромина, как и он сам, ищут себя в профессии, влюбленностях, браках и разводах, оказываясь перед множеством дверей многокомнатной квартиры и личного выбора.

Воспоминания и переживания

Воспоминания Костика пролистываются как страницы книги или дневника. Прошлое возвращается лучшими моментами — смешными, нежными и лиричными, обволакивая тишиной настоящих смыслов. И следует помнить: «Осчастливить против желанья — нельзя».

Исторический контекст

Пьеса «Покровские ворота» была написана в 1974 году и уже отметила полувековой юбилей. Автор, Леонид Зорин, определял жанр своей работы как «элегическая комедия» и признавался, что это совершенно автобиографическое произведение. В 1983 году по пьесе был снят популярный одноименный фильм, который также завоевал зрительские сердца.

Не упустите возможность увидеть эту стилизованную историю о поисках себя и любви на сцене Новокузнецкого драматического театра!