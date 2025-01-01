Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Покровские ворота
Киноафиша Покровские ворота

Спектакль Покровские ворота

16+
Возраст 16+

О спектакле

«Покровские ворота» на сцене Театра Глобус: гастроли Новокузнецкого драматического театра

Это коммунальная квартира, где один телефон на всех и стремление к любви переплетаются с жизненными переживаниями. Однако коммуналку у Покровских ворот штормит. Соседи Костика Ромина, как и он сам, ищут себя в профессии, влюбленностях, браках и разводах, оказываясь перед множеством дверей многокомнатной квартиры и личного выбора.

Воспоминания и переживания

Воспоминания Костика пролистываются как страницы книги или дневника. Прошлое возвращается лучшими моментами — смешными, нежными и лиричными, обволакивая тишиной настоящих смыслов. И следует помнить: «Осчастливить против желанья — нельзя».

Исторический контекст

Пьеса «Покровские ворота» была написана в 1974 году и уже отметила полувековой юбилей. Автор, Леонид Зорин, определял жанр своей работы как «элегическая комедия» и признавался, что это совершенно автобиографическое произведение. В 1983 году по пьесе был снят популярный одноименный фильм, который также завоевал зрительские сердца.

Не упустите возможность увидеть эту стилизованную историю о поисках себя и любви на сцене Новокузнецкого драматического театра!

Купить билет на спектакль Покровские ворота

Помощь с билетами
В других городах
Январь
29 января четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽

В ближайшие дни

Мэри Поппинс
6+
Мюзикл Музыка
Мэри Поппинс
26 декабря в 12:00 Музыкальный театр
от 500 ₽
Мертвые души
16+
Драма
Мертвые души
2 февраля в 19:00 Новосибирская филармония
от 250 ₽
Серебряный ключик
0+
Детский Детские елки Кукольный Премьера
Серебряный ключик
18 декабря в 16:30 Новосибирский театр кукол
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше