Покровские ворота
Билеты от 2500₽
Киноафиша Покровские ворота

Спектакль Покровские ворота

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Новая постановка "Покровские ворота" — возвращение в атмосферу послевоенной Москвы

Обаятельный аспирант Костик, властная Маргарита Павловна, робкий Хоботов и другие жители московской коммунальной квартиры знакомы многим зрителям благодаря культовой экранизации пьесы. Эти герои продолжают жить в сердцах многих, и теперь у каждого поколения появится возможность увидеть свои «Покровские ворота».

Вдохновение и атмосфера

Новая постановка воссоздаст уникальную атмосферу надежд и мечтаний молодой Москвы после войны. Создатели спектакля стремятся к тому, чтобы молодежь могла узнать в героях своих бабушек и дедушек, а зрители среднего возраста — своих родителей.

Образовые параллели

В спектакле будут переплетены сюжетные линии, которые помогут глубже понять характеры и стремления персонажей. Эта интерпретация обеспечит новое прочтение классического произведения, сохраняя при этом его дух и первоначальные идеи.

Не упустите шанс увидеть эту трогательную и актуальную историю о любви, дружбе и жизни в коммунальной квартире, которая остается близкой и понятной людям всех возрастов.

Купить билет на спектакль Покровские ворота

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
от 3000 ₽
20 декабря суббота
17:00
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
от 2500 ₽

