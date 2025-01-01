Меню
Покровские ворота

Спектакль Покровские ворота

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Покровские ворота» в Уфе

Приглашаем вас на незабываемый спектакль — музыкальную комедию «Покровские ворота», которая подарит зрителям неповторимую атмосферу Москвы 1950–60-х годов.

О спектакле

Эта всемирно известная история, ставшая настоящим теле бестселлером, вновь оживает на театральной сцене. В нашей версии пьесы будет много музыки и движения, однако ключевые моменты сюжета останутся хрестоматийными. Погрузитесь в мир, где любовь, счастье и ностальгия переплетаются в гармоничном танце.

Ностальгия по ушедшему времени

Несмотря на то что многие из нас моложе, в каждом из нас живёт генная привязанность к этому времени. Это период, когда рождались наши родители, и, возможно, именно здесь зреет ностальгия к тем счастливым моментам, когда создавались первые любови и семейные традиции наших предков.

Важно знать

  • В составе исполнителей могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
  • Спектакль идёт с одним антрактом.

Не упустите шанс стать частью этого особенного события и насладиться музыкальной красотой «Покровских ворот»!

Купить билет на спектакль

Уфа, 21 декабря
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1500 ₽

