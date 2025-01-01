Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Покровские ворота
Киноафиша Покровские ворота

Спектакль Покровские ворота

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Покровские ворота» в Краснодаре

Музыкальная комедия «Покровские ворота» — это всем известная история, ставшая теле бестселлером для нескольких поколений. В нашей версии этой пьесы будет много музыки и движения, но при этом сюжет останется хрестоматийным.

В инсценировке для нас главное — сохранить атмосферу Москвы 1950–60-х годов. Хотя мы все моложе или значительно моложе, у нас есть генная ностальгия и любовь к этому времени, когда были счастливы наши отцы, деды, мамы и бабушки. Это время стало началом любви наших родителей, а затем и нашего появления на свет!

Атмосфера и содержание спектакля

В спектакле дух ретро не просто оживет — он воплотится в музыке и костюмах 50-х, но главное — в атмосфере нарождающейся свободы постсталинского времени. «Покровские ворота» станут увлекательной, лиричной и ностальгической экскурсией в СССР эпохи 50-х. Зрители встретятся с забавными и колоритными жителями коммуналки, а также увидят легкие, музыкальные, ироничные и сентиментальные размышления о качестве свободы внутри каждого из нас.

Чувства и эмоции

«Страсти коммунального рая» — это ревность и вдохновение, зависть и дружба, нерешительность и всепобеждающая любовь. Вся гамма чувств, которая близка людям сегодня, как и десятки лет назад. Быть может, взгляд в прошлое поможет разобраться в себе и нам?

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 3 октября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Бесприданница
16+
Драма
Бесприданница
26 сентября в 18:30 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
17 декабря в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Олд-Сейбрук
18+
Драма
Олд-Сейбрук
17 августа в 19:00 Мой
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше