Московский Театр Музыкальной Антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ» с гордостью представляет музыкальную комедию «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Эта история, ставшая настоящим теле бестселлером для нескольких поколений, возвращается на сцену в новой интерпретации.
В нашей версии спектакля мы стремимся сохранить атмосферу Москвы 50-60-х годов. Это время, полное романтики и надежд, стало основой для любви наших родителей и, в конечном итоге, для нашего появления на свет. Несмотря на то, что мы моложе, у нас есть генная ностальгия по этой эпохе.
Режиссером постановки выступает Вячеслав Иванов, а балетмейстером — Маргарита Нуньес Ромеро. Художник по свету — Александр Парнах. В спектакле принимают участие:
Не упустите возможность окунуться в атмосферу любви и ностальгии, посетив спектакль «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Это уникальное сочетание музыки, движения и классического сюжета подарит вам незабываемые эмоции!