Покровские ворота
Киноафиша Покровские ворота

Спектакль Покровские ворота

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Покровские ворота» от Театра Музыкальной Антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ» в Уфе

Московский Театр Музыкальной Антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ» с гордостью представляет музыкальную комедию «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Эта история, ставшая настоящим теле бестселлером для нескольких поколений, возвращается на сцену в новой интерпретации.

Ностальгия по Москве 50-60-х годов

В нашей версии спектакля мы стремимся сохранить атмосферу Москвы 50-60-х годов. Это время, полное романтики и надежд, стало основой для любви наших родителей и, в конечном итоге, для нашего появления на свет. Несмотря на то, что мы моложе, у нас есть генная ностальгия по этой эпохе.

Творческий состав

Режиссером постановки выступает Вячеслав Иванов, а балетмейстером — Маргарита Нуньес Ромеро. Художник по свету — Александр Парнах. В спектакле принимают участие:

  • Костик Ромин — финалист теле проекта «ГОЛОС» Павел Иванов
  • Маргарита Павловна — Майя Барковская
  • Алиса Витальевна — Народная артистка России Елена Ионова; Надежда Леньшина
  • Лев Евгеньевич Хоботов — Дмитрий Лебедев
  • Савва Игнатьевич — Игорь Оробей, Константин Ужва
  • Людочка — лауреат международных конкурсов Мария Ворожейкина
  • Светлана — Яна Иванова
  • Я вся такая непредсказуемая — Яна Иванова
  • Рита — Маргарита Нуньес Ромеро
  • Аркадий Варламович Велюров — заслуженный артист России Вячеслав Иванов

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу любви и ностальгии, посетив спектакль «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Это уникальное сочетание музыки, движения и классического сюжета подарит вам незабываемые эмоции!

Режиссер
Вячеслав Иванов
В ролях
Павел Иванов
Майя Барковская
Елена Ионова
Надежда Леньшина
Дмитрий Лебедев
