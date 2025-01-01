Музыкальная комедия «Покровские ворота» от Театра Музыкальной Антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ» в Уфе

Московский Театр Музыкальной Антрепризы «БУФФ-ПАРАДИЗ» с гордостью представляет музыкальную комедию «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Эта история, ставшая настоящим теле бестселлером для нескольких поколений, возвращается на сцену в новой интерпретации.

Ностальгия по Москве 50-60-х годов

В нашей версии спектакля мы стремимся сохранить атмосферу Москвы 50-60-х годов. Это время, полное романтики и надежд, стало основой для любви наших родителей и, в конечном итоге, для нашего появления на свет. Несмотря на то, что мы моложе, у нас есть генная ностальгия по этой эпохе.

Творческий состав

Режиссером постановки выступает Вячеслав Иванов, а балетмейстером — Маргарита Нуньес Ромеро. Художник по свету — Александр Парнах. В спектакле принимают участие:

Костик Ромин — финалист теле проекта «ГОЛОС» Павел Иванов

Маргарита Павловна — Майя Барковская

Алиса Витальевна — Народная артистка России Елена Ионова; Надежда Леньшина

Лев Евгеньевич Хоботов — Дмитрий Лебедев

Савва Игнатьевич — Игорь Оробей, Константин Ужва

Людочка — лауреат международных конкурсов Мария Ворожейкина

Светлана — Яна Иванова

Я вся такая непредсказуемая — Яна Иванова

Рита — Маргарита Нуньес Ромеро

Аркадий Варламович Велюров — заслуженный артист России Вячеслав Иванов

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу любви и ностальгии, посетив спектакль «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Это уникальное сочетание музыки, движения и классического сюжета подарит вам незабываемые эмоции!