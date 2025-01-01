Покров Этно

Музыкальное путешествие с группой "Покров"

Группа "Музыка Покров" приглашает вас на уникальное музыкальное событие, в котором переплетаются народные традиции и современность. Это и русский оттяг с плясками, и мистическая глубина со сказочными героями. Их ритмы способны легко поднять настроение и создать атмосферу праздника на танцполе!

Новые звучания и традиционные корни

За последние несколько лет "Музыка Покров" успела завоевать популярность по всей стране, внося новизну в этнический музыкальный жанр. На этот раз группа представит новое прочтение традиций, где фирменный грув ловко переплетается с старинными вечерочными и хороводными песнями Красноярского края из свежего "Сибирского альбома".

Совместимость времени и истории

Корни являются ключевым элементом концепции нового альбома. Корневая музыка Сибири прорастает в новую почву нашего времени, создавая уникальный музыкальный ландшафт. В программе концерта также прозвучат знакомые и любимые композиции группы, которые порадуют искушенного слушателя.

Музыкальный состав

На сцене вас будут радовать: вокал, гитара, народные духовые инструменты и электронное полотно. Присоединяйтесь к этому музыкальному путешествию с "Покров" и окунитесь в мир традиций и новаторства!