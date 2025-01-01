Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Покров Этно
Билеты от 1500₽
Киноафиша Покров Этно

Покров Этно

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с группой "Покров"

Группа "Музыка Покров" приглашает вас на уникальное музыкальное событие, в котором переплетаются народные традиции и современность. Это и русский оттяг с плясками, и мистическая глубина со сказочными героями. Их ритмы способны легко поднять настроение и создать атмосферу праздника на танцполе!

Новые звучания и традиционные корни

За последние несколько лет "Музыка Покров" успела завоевать популярность по всей стране, внося новизну в этнический музыкальный жанр. На этот раз группа представит новое прочтение традиций, где фирменный грув ловко переплетается с старинными вечерочными и хороводными песнями Красноярского края из свежего "Сибирского альбома".

Совместимость времени и истории

Корни являются ключевым элементом концепции нового альбома. Корневая музыка Сибири прорастает в новую почву нашего времени, создавая уникальный музыкальный ландшафт. В программе концерта также прозвучат знакомые и любимые композиции группы, которые порадуют искушенного слушателя.

Музыкальный состав

На сцене вас будут радовать: вокал, гитара, народные духовые инструменты и электронное полотно. Присоединяйтесь к этому музыкальному путешествию с "Покров" и окунитесь в мир традиций и новаторства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
25 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Петр Подгородецкий
18+
Блюз Рок
Петр Подгородецкий
4 декабря в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
28 сентября в 19:30 Los bandidos
от 590 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше