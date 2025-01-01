Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Покоряем танцевальные вершины
Билеты от 350₽
Киноафиша Покоряем танцевальные вершины

Покоряем танцевальные вершины

6+
Возраст 6+
Билеты от 350₽

О концерте

Отчётный концерт студии LIFam

26 декабря на малой сцене состоится отчётный концерт студии современной хореографии LIFam с программой «Покоряем танцевальные вершины». Уникальная возможность увидеть разнообразие современных танцевальных стилей, которые подарят участники студии!

Что ждать от концерта

В программе представлены композиции, охватывающие широкий спектр стилей: от хип-хопа и дансхолла до авторской хореографии. Зрители смогут насладиться танцевальными номерами из постоянного репертуара детской, юниорской и старшей групп, а также увидеть новые постановки.

Особенности выступлений

В особых номерах будут продемонстрированы танцы в стиле Lady’s, которые подчеркнут пластику и грацию, а также техники изоляции, выделяющиеся своей оригинальностью и выразительностью.

О студии

Руководитель студии LIFam — Лидия Командина, чья профессиональная подготовка и талант вдохновляют юных танцоров на достижения и самовыражение через хореографию.

Продолжительность и место проведения

Концерт продлится 1 час без антракта. Приходите насладиться танцем и поддержать ребят!

Когда: 26 декабря в 19:00
Где: малый зал

Купить билет на концерт Покоряем танцевальные вершины

Помощь с билетами
Декабрь
26 декабря пятница
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 350 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
22 мая в 20:00 Petter
от 2000 ₽
Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
31 января в 18:00 Wino Bar
от 590 ₽
Главная ночь джаза
6+
Джаз
Главная ночь джаза
30 января в 23:00 Jam Club
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше