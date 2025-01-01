Отчётный концерт студии LIFam

26 декабря на малой сцене состоится отчётный концерт студии современной хореографии LIFam с программой «Покоряем танцевальные вершины». Уникальная возможность увидеть разнообразие современных танцевальных стилей, которые подарят участники студии!

Что ждать от концерта

В программе представлены композиции, охватывающие широкий спектр стилей: от хип-хопа и дансхолла до авторской хореографии. Зрители смогут насладиться танцевальными номерами из постоянного репертуара детской, юниорской и старшей групп, а также увидеть новые постановки.

Особенности выступлений

В особых номерах будут продемонстрированы танцы в стиле Lady’s, которые подчеркнут пластику и грацию, а также техники изоляции, выделяющиеся своей оригинальностью и выразительностью.

О студии

Руководитель студии LIFam — Лидия Командина, чья профессиональная подготовка и талант вдохновляют юных танцоров на достижения и самовыражение через хореографию.

Продолжительность и место проведения

Концерт продлится 1 час без антракта. Приходите насладиться танцем и поддержать ребят!

Когда: 26 декабря в 19:00

Где: малый зал