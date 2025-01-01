Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Поколения
Билеты от 1000₽
Киноафиша Поколения

Поколения

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Поколения: Юмористический стендап-концерт в клубе «Техника безопасности»

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и смеха! В клубе «Техника безопасности» пройдет стендап-концерт «Поколения», где собрались лучшие комики страны, готовые удивить вас свежими шутками и оригинальными историями.

Что вас ждет?

На сцене выступят как уже известные зрителям комики, так и новые имена, готовые заявить о себе. Среди участников — победители телевизионных юмористических шоу и молодые таланты, которые не оставят вас равнодушными.

Дополнительная информация

Билеты на стендап-концерт можно приобрести на официальном сайте клуба. Рекомендуем поторопиться, так как количество мест ограничено! Не упустите возможность зарядиться положительной энергией и хорошим настроением на весь день!

Не забывайте, отзывчивость и поддержка зрителей очень важны для артистов. Придите поддержать своих фаворитов и насладиться живым выступлением в теплой и дружеской атмосфере.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
ТехникабезОпасности Москва, Сущевская, 21, стр. 10
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Lika Star. Концерт в день рождения
16+
Поп Эстрада Электронная музыка Вечеринка
Lika Star. Концерт в день рождения
2 сентября в 21:00 16 тонн
от 900 ₽
Музыкальные диалоги: Россия и Германия
6+
Классическая музыка
Музыкальные диалоги: Россия и Германия
19 сентября в 20:00 Храм Святого Людовика
от 500 ₽
Duet Dive
16+
Латина
Duet Dive
9 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше