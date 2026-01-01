Спектакль Поклонимся великим тем годам

Спектакль, посвященный героям непростого времени

Под звуки прощального школьного вальса выпускники строят планы на будущее, полные надежд и мечтаний. Но гармония вскоре обрывается, как и мирная жизнь молодого поколения — начинается война.

Спектакль рассказывает о героизме простых москвичей, которые встали на защиту родного города в страшном 1941 году. Каждый, независимо от возраста, включая детей, присоединился к борьбе за свободу и мир.

Истории из прошлого

Основой спектакля служит документальный материал, в который входят малоизвестные архивные документы, письма и воспоминания защитников Москвы. Эта настоящая хроника войны оживает на сцене, погружая зрителя в атмосферу тех непростых лет.

Музыка военных лет

Зрители услышат песни, ставшие символами того времени. «День победы», «Майский вальс» и другие мелодии будут звучать в исполнении «живых» инструментов — гитары и гармони. В спектакле также будут произнесены стихи бойцов, павших на поле боя, и показана сцена из известного произведения А. Твардовского «Василий Тёркин».

Восторг Победы

Голос Левитана, известный своим сообщением о Победе, вместе с общим ликованием, цветами и воздушными шарами завершит этот трогательный спектакль, оставляя зрителей с чувством гордости за своих предков и надеждой на будущее.

Художественный руководитель спектакля — Елена Леонидовна Живейнова. Присоединяйтесь к этому важному событию и вспомните подвиг защитников нашей столицы.