Филармонический музыкально-литературный лекторий

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Это мероприятие посвящено важной теме — Великой Отечественной войне.

Программа лектория

В программе запланированы известные и любимые песни, которые трогают сердца многих поколений. Вы сможете услышать:

«Журавли»

«Мгновения»

«Дорога на Берлин»

«Катюша»

«Смуглянка»

«Ехал я из Берлина»

«День Победы»

Значимость события

День Победы — один из самых значимых праздников в нашей стране, который традиционно отмечается 9 мая. Более 80 лет назад с ликованием и слезами на глазах народ встречал освободителей от фашистских захватчиков. Это памятное мероприятие позволит вновь вспомнить о героическом подвиге наших солдат и передать уважение и любовь к их памяти через музыку.