В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Это мероприятие посвящено важной теме — Великой Отечественной войне.
В программе запланированы известные и любимые песни, которые трогают сердца многих поколений. Вы сможете услышать:
День Победы — один из самых значимых праздников в нашей стране, который традиционно отмечается 9 мая. Более 80 лет назад с ликованием и слезами на глазах народ встречал освободителей от фашистских захватчиков. Это памятное мероприятие позволит вновь вспомнить о героическом подвиге наших солдат и передать уважение и любовь к их памяти через музыку.