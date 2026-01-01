Оповещения от Киноафиши
Поклонимся великим тем годам!

Поклонимся великим тем годам!

6+
Возраст 6+

О выставке

Филармонический музыкально-литературный лекторий

В Филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. Это мероприятие посвящено важной теме — Великой Отечественной войне.

Программа лектория

В программе запланированы известные и любимые песни, которые трогают сердца многих поколений. Вы сможете услышать:

  • «Журавли»
  • «Мгновения»
  • «Дорога на Берлин»
  • «Катюша»
  • «Смуглянка»
  • «Ехал я из Берлина»
  • «День Победы»

Значимость события

День Победы — один из самых значимых праздников в нашей стране, который традиционно отмечается 9 мая. Более 80 лет назад с ликованием и слезами на глазах народ встречал освободителей от фашистских захватчиков. Это памятное мероприятие позволит вновь вспомнить о героическом подвиге наших солдат и передать уважение и любовь к их памяти через музыку.

Апрель
29 апреля среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 600 ₽

