Покерный квест «Большая игра»
Киноафиша Покерный квест «Большая игра»

Покерный квест «Большая игра»

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О квесте

В Музее азартных игр пройдет покерный квест «Большая игра»

Ведущая Молли, знакомая зрителям по спектаклям «Милашка» и «Яблочная леди», приглашает всех желающих на уникальный покерный квест. Это не просто турнир, а настоящее приключение с загадками, стратегией и общением. Каждая раздача станет решающим моментом в неожиданной истории, а профессиональные дилеры обеспечат честность и увлекательность игры.

Квест «Большая игра» понравится любителям интеллектуальных развлечений и тем, кто ищет новые впечатления от покера.

Что вас ждет на квесте?

  • Профессиональные дилеры: они создадут динамичную атмосферу, поддерживая интригу на протяжении всего события.
  • Атмосфера: приглушенный свет, стильные элементы и профессиональное оборудование — все для создания настоящего покерного антуража.
  • Элементы квеста: вам предстоит не просто играть, а правильно просчитывать ходы и принимать решения, влияющие на результат вечера.
  • Игра на фишки: без риска и азартных вложений, только чистая стратегия и удовольствие от процесса.

Стоимость билета составляет 12 000 рублей за группу до 10 человек. Зовите друзей и готовьтесь к интересному и захватывающему вечеру в самом сердце Петербурга!

11 декабря четверг
20:00
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
от 12000 ₽
