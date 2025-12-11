В Музее азартных игр пройдет покерный квест «Большая игра»

Ведущая Молли, знакомая зрителям по спектаклям «Милашка» и «Яблочная леди», приглашает всех желающих на уникальный покерный квест. Это не просто турнир, а настоящее приключение с загадками, стратегией и общением. Каждая раздача станет решающим моментом в неожиданной истории, а профессиональные дилеры обеспечат честность и увлекательность игры.

Квест «Большая игра» понравится любителям интеллектуальных развлечений и тем, кто ищет новые впечатления от покера.

Что вас ждет на квесте?

Профессиональные дилеры: они создадут динамичную атмосферу, поддерживая интригу на протяжении всего события.

Атмосфера: приглушенный свет, стильные элементы и профессиональное оборудование — все для создания настоящего покерного антуража.

Элементы квеста: вам предстоит не просто играть, а правильно просчитывать ходы и принимать решения, влияющие на результат вечера.

Игра на фишки: без риска и азартных вложений, только чистая стратегия и удовольствие от процесса.

Стоимость билета составляет 12 000 рублей за группу до 10 человек. Зовите друзей и готовьтесь к интересному и захватывающему вечеру в самом сердце Петербурга!