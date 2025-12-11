Покерный квест «Большая игра»

Ведущая Молли, знакомая зрителям по спектаклям «Милашка» и «Яблочная леди», приглашает всех желающих на уникальный покерный квест. Это не просто турнир, а настоящее приключение с загадками, стратегией и общением. Каждая раздача станет решающим моментом в неожиданной истории, а профессиональные дилеры обеспечат честность и увлекательность игры.
Квест «Большая игра» понравится любителям интеллектуальных развлечений и тем, кто ищет новые впечатления от покера.
Стоимость билета составляет 12 000 рублей за группу до 10 человек. Зовите друзей и готовьтесь к интересному и захватывающему вечеру в самом сердце Петербурга!