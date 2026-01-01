Трансформация оперной классики: «Травиата» в исполнении Анны Нетребко

26 февраля в 19:00 в Оперном клубе TheatreHD в ГУМ Кинозале состоится показ сенсационного спектакля «Травиата», который прославил таких исполнителей, как Анна Нетребко и Роландо Вийясон. Эта выдающаяся постановка, созданная режиссёром Вилли Деккером, прошла на Зальцбургском фестивале и стала одной из самых ярких в истории оперного искусства последних десятилетий.

Спектакль отличается выразительным и эмоционально насыщенным подходом к знакомой истории. Вилли Деккер в своём интерпретации создаёт сюрреалистическую и вневременную картину, полную контрастов. Художник-постановщик Вольфганг Гуссман использует три ключевых цвета, символизирующих разные аспекты сюжета: белый, красный и чёрный. Белый цвет камелии олицетворяет быстротечность жизни, красный – страсть Виолетты, а чёрный – строгие условности буржуазного мира.

Звёздный состав и символизм

Выдающаяся игра Анны Нетребко, Роландо Вийясона и Томаса Хэмпсона на фоне полукруглой сцены в красном платье Виолетты на чёрно-белом фоне создаёт невероятные образы, которые уже стали иконами искусства. Хор-толпа и большие круглые часы на сцене являются символами неумолимого хода времени и одухотворяют всю постановку.

Обсуждение спектакля с экспертом

Перед показом зрителей ожидает уникальная лекция с оперным критиком и либреттистом Алексеем Париным. Он поделится своими впечатлениями о спектакле и расскажет о его особенностях и культурном контексте.

Кроме того, перед мероприятием компании Simple представит приятный комплимент для всех гостей.