Показ оперы «Парсифаль» со сцены Венской оперы и лекция музыковеда Наталии Сурниной
16+
О выставке

Опера «Парсифаль» в Кинозале ГУМ

24 июня в 19:00 ГУМ Кинозал и TheatreHD представляют уникальный показ оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» в интерпретации Кирилла Серебренникова, который прошёл на сцене Венской оперы. Это одна из самых кинематографичных версий произведения, где в главных ролях выступят знаковые артисты: Йонас Кауфман, Элина Гаранча и Людовик Тезье.

Лекция музыковеда

Перед началом показа зрители смогут поучаствовать в лекции Наталии Сурниной, известного музыковеда и музыкального критика. Она расскажет об уникальных особенностях и смысловых нюансах «торжественной сценической мистерии». Этот спектакль, являющийся последней работой Вагнера, затрагивает темы предназначения и высшей миссии, культивируя идею о Святом Граале.

Современная интерпретация

Постановка Серебренникова привнесла свои сюрреалистичные элементы: Монсальват стал тюрьмой, а короли и рыцари — узниками. Зафиксированные на экранах флешбэки погружают зрителя в переосмысленную историю, где сам Парсифаль обрел двойственность — младшую и взрослую личности.

Звёздный состав

Вокальный состав спектакля впечатляет: Йонас Кауфман (Парсифаль), Элина Гаранча (Кундри), Людовик Тезье (Амфортас), Георг Цеппенфельд (Гурнеманц), Вольфганг Кох (Клингзор). Оркестр Венской оперы будет дирижировать маэстро Филипп Жордан.

Перед мероприятием зрителей ожидает комплимент от компании Simple.

24 июня среда
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
