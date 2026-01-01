Опера «Парсифаль» в Кинозале ГУМ

24 июня в 19:00 ГУМ Кинозал и TheatreHD представляют уникальный показ оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» в интерпретации Кирилла Серебренникова, который прошёл на сцене Венской оперы. Это одна из самых кинематографичных версий произведения, где в главных ролях выступят знаковые артисты: Йонас Кауфман, Элина Гаранча и Людовик Тезье.

Лекция музыковеда

Перед началом показа зрители смогут поучаствовать в лекции Наталии Сурниной, известного музыковеда и музыкального критика. Она расскажет об уникальных особенностях и смысловых нюансах «торжественной сценической мистерии». Этот спектакль, являющийся последней работой Вагнера, затрагивает темы предназначения и высшей миссии, культивируя идею о Святом Граале.

Современная интерпретация

Постановка Серебренникова привнесла свои сюрреалистичные элементы: Монсальват стал тюрьмой, а короли и рыцари — узниками. Зафиксированные на экранах флешбэки погружают зрителя в переосмысленную историю, где сам Парсифаль обрел двойственность — младшую и взрослую личности.

Звёздный состав

Вокальный состав спектакля впечатляет: Йонас Кауфман (Парсифаль), Элина Гаранча (Кундри), Людовик Тезье (Амфортас), Георг Цеппенфельд (Гурнеманц), Вольфганг Кох (Клингзор). Оркестр Венской оперы будет дирижировать маэстро Филипп Жордан.

