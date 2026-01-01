Показ оперы «Анна Болейн» из Венской оперы в ГУМ Кинозале

9 июня в 19:00 ГУМ Кинозал и TheatreHD представляют уникальную возможность для любителей оперы — показ оперы «Анна Болейн» со сцены Венской оперы. Не упустите шанс увидеть грандиозную борьбу двух звезд мировой оперы — Анны Нетребко и Элины Гаранчи — за сердце короля!

Страсти и противоречия

В основе оперы «Анна Болейн» Гаэтано Доницетти лежат темы страсти, предательства и любви. Постановка, осуществленная Эриком Женовезом, погружает зрителей в атмосферу исторической драмы. Оперный критик и специальный гость вечера Алексей Парин расскажет о невероятном успехе Анны Нетребко в этой партии и ее уникальном прочтении образа Анны Болейн.

Триумф на европейских сценах

Эта постановка вызвала настоящий фурор среди критиков и зрителей в Европе. Триумф Нетребко в главной роли был назван её величайшим достижением после знаменитой «Травиаты» 2005 года. Певица смогла показать глубину чувств и страстей, став невероятно убедительной в роли обычно осуждаемой женщины, что открывает новую страницу её актёрских достижений.

Звёзы на одной сцене

Элина Гаранча, выступающая в роли соперницы, стала превосходной партнёршей для Нетребко. Их незабываемые голоса и актёрская игра создают уникальную атмосферу соперничества, способную заворожить зрителей. Король Генрих VIII в интерпретации итальянского бас-баритона Ильдебрандо д’Арканджело оказывается в центре этой музыкально-драматической схватки.

