Показ фильма и лекция в рамках проекта «От одного к другому и обратно. Превращения кино»

Приглашаем вас на показ фильма «Умри завтра», режиссером которого выступает Навапол Тхамронграттанарит. Эта картина станет частью уникального проекта «От одного к другому и обратно. Превращения кино», который позволит зрителям по-новому взглянуть на мир киноискусства.

О фильме

Фильм «Умри завтра» затрагивает темы, связанные с жизнью и смертью, исследуя, как осознание конечности может изменить наше восприятие повседневности. Каждая сцена наполнена глубоким смыслом, что делает просмотр не только увлекательным, но и мыслительным процессом.

Интересные факты

Режиссер Навапол Тхамронграттанарит известен своим уникальным стилем и способностью передавать эмоции через визуальные образы. Его работы получили признание на международных кинофестивалях, и этот фильм не станет исключением. Зрителям предстоит возможность не только насладиться художественным фильмом, но и получить новые впечатления о современном кино.

Почему стоит посетить?

Показ «Умри завтра» — это не просто просмотр фильма, а целое событие, которое станет идеальной возможностью для обсуждений и встреч с единомышленниками. Не упустите шанс окунуться в атмосферу глубоких размышлений и вдохновения, которые дарит это произведение.

Мы ждем вас в доме кино, где каждый кадр станет частью вашего личного киноопыта!