Гений архитектуры: Ле Корбюзье и его утопия. Показ фильма в музейном центре

В новом спектакле зрители познакомятся с жизнью и творчеством Ле Корбюзье, одного из самых ярких архитекторов XX века. Спектакль рассказывает о его посещении Буэнос-Айреса в 1929 году — городе, где роскошь соседствует с бедностью, а европейский лоск сталкивается с латиноамериканским хаосом.

Одержимость архитектурой

Ле Корбюзье не просто исследует архитектурные формы, он мечтает о революции в урбанистическом пространстве. В его руках город превращается в холст, на котором он рисует грандиозные планы, которые, к сожалению, так и остаются только на чертежах. Его единственным реализованным проектом в Аргентине становится Casa Curutchet — символ того, что могло бы быть.

Изолированность гения

Спектакль поднимает вопросы о том, как легко гений может остаться одиноким, даже среди почитателей. Ле Корбюзье предстает не только как «буржуазный архитектор», но и как человек, чьи идеи были слишком смелыми для своего времени. Стремясь изменить представление о городе, он столкнулся с разочарованиями и интригами.

Пророчество и современность

Сегодня проекты Ле Корбюзье выглядят как пророчества, заставляющие зрителей задуматься, мог ли Буэнос-Айрес стать городом будущего? Или это лишь мечта, которая так и не сбывается?

Награды и признание

Спектакль был оценен на нескольких международных фестивалях, включая BAFICI — фестиваль независимого кино в Буэнос-Айресе, и Festival de Cine de Ciudades del Futuro, где он завоевал титул лучшего документального фильма.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о художнике, чьи идеи нарушили рамки времени и пространства!