12+
Фильм о строительстве музея Мунка в Осло

В центре внимания нового фильма находится захватывающая история 12-летнего строительства музея Мунка в Осло. Этот амбициозный проект был реализован небольшой испанской студией estudioHerreros, которая задала важнейшие вопросы современности: каким должен быть музей будущего и как архитектура влияет на городскую жизнь?

Фильм не просто рассказывает о процессе строительства, но и демонстрирует, как мягкий свет музейных стекол отражает душу произведений Эдварда Мунка. Осло становится не просто фоном, а активным участником повествования, балансируя между своим историческим прошлым и инновационным будущим.

Искусство и архитектура: диалог времен

«Крик» Мунка резонирует в каждой детали нового музея, становясь символом влияния искусства на нашу жизнь. Зрители получат возможность увидеть, как пространство и архитектура могут формировать восприятие искусства и взаимодействие с ним.

Награды и фестивали

Фильм уже получил признание на нескольких кинофестивалях:

  • Фестиваль фильмов об архитектуре и дизайне в Виннипеге (ADFF Architecture + Design Film Festival Winnipeg) - участник программы;
  • Кинофестиваль «Атлантида» на Майорке - участник программы;
  • Фестиваль фильмов об архитектуре ArqFilmFest - участник программы.

