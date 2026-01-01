Фильм о строительстве музея Мунка в Осло
В центре внимания нового фильма находится захватывающая история 12-летнего строительства музея Мунка в Осло. Этот амбициозный проект был реализован небольшой испанской студией estudioHerreros, которая задала важнейшие вопросы современности: каким должен быть музей будущего и как архитектура влияет на городскую жизнь?
Фильм не просто рассказывает о процессе строительства, но и демонстрирует, как мягкий свет музейных стекол отражает душу произведений Эдварда Мунка. Осло становится не просто фоном, а активным участником повествования, балансируя между своим историческим прошлым и инновационным будущим.
Искусство и архитектура: диалог времен
«Крик» Мунка резонирует в каждой детали нового музея, становясь символом влияния искусства на нашу жизнь. Зрители получат возможность увидеть, как пространство и архитектура могут формировать восприятие искусства и взаимодействие с ним.
Награды и фестивали
Фильм уже получил признание на нескольких кинофестивалях:
- Фестиваль фильмов об архитектуре и дизайне в Виннипеге (ADFF Architecture + Design Film Festival Winnipeg) - участник программы;
- Кинофестиваль «Атлантида» на Майорке - участник программы;
- Фестиваль фильмов об архитектуре ArqFilmFest - участник программы.