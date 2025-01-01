Показ фильма в рамках проекта «От одного к другому и обратно. Превращения кино»

История создания фильма «Хронометристы вечности» начинается с повести Стивена Кинга «Лангольеры» о пожирателях времени. Экранизация, выполненная Томом Холландом в виде трехчасового минисериала, оказалась довольно провальной, но все же запомнилась многим зрителям 1990-х. Эта история вдохновила греческого режиссера Аристотелиса Марагкоса на радикальную переработку материала. Он сократил оригинальный сериал в три раза, изменил его структуру и форму, создав нечто новое и экспериментальное, что близко к бумажной анимации.

Погружение в мир апроприации

На примере «Хронометристов вечности» зрители смогут задуматься о концепции апроприации — использовании чужого материала в кино. Вдохновляющей основой для размышлений послужит лекция Ольги Давыдовой, которая пройдет в рамках нового сезоне кинонаправления.

Исследование метаморфоз кино

Новый проект «От одного к другому и обратно. Превращения кино» погружает зрителей в мир изменений, которые происходили с движущимися изображениями. Спектакль будет исследовать, как кино стареет и обновляется, как оно заимствует иностранные кадры и адаптирует их к новым контекстам.

Формат и содержание

История кино представлена через призму его перевоплощений: от немого к звучному, от черно-белого к цветному, от пленки к цифровым технологиям, от кинотеатров к стриминговым платформам. Дом Радио предлагает зрителям исследовать эти трансформации, знакомясь с конкретными фильмами в диалогах с приглашенными спикерами.

Начало проекта и предстоящие события

Проект откроется воркшопом Дины Караман, где зрители станут кинослушателями и начнут исследовать аудиальную сторону кино без визуального сопровождения. Далее следуют два ключевых события: лекция Ольги Давыдовой на тему апроприации в кинематографе и показ фильма Аристотелиса Марагкоса «Хронометристы вечности». Эти мероприятия окажут уникальное влияние на понимание зрителями актуальных тем в киноискусстве.