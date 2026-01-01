Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Показ фильма «Алфавит Манджаротти»
Киноафиша Показ фильма «Алфавит Манджаротти»

Показ фильма «Алфавит Манджаротти»

12+
Возраст 12+

О выставке

Одинокий воин итальянского модернизма. Показ фильма в музейном центре

В мире, где формы часто подчинены моде, а материал — прихоти, появляется он: Анджело Манджаротти. Архитектор, дизайнер, скульптор — ни одна из этих категорий не вмещает гения его личности.

Режиссёр Давиде Маффеи внимательно исследует фигуру архитектора в контексте итальянской культуры XX века. Спектакль раскрывает не только выдающиеся профессиональные достижения Манджаротти, но и его человеческие качества: внимание к труду других и уникальный подход к материалам. Эти элементы превращаются в объекты почти научного, инженерного интереса.

Маффеи собирает портрет Манджаротти из архивных кадров, эскизов и интервью с теми, кто знал его близко. Важно отметить, что Манджаротти не искал славы; он искал истину в балансе, находя хрупкую грань между ремеслом и искусством. В этой ленте Италия вновь становится родиной не только великих мастеров, но и великих идей.

Зрители смогут углубиться в вопросы, почему этот «одинокий воин» так и не вписался ни в один -изм, оставаясь вечным диссидентом итальянского модернизма.

Награды и фестивали

  • Milan Design Film Festival — участник программы
  • Toronto, ICFF Festival — участник программы
  • Rotterdam, AFFR Architecture Film Festival — участник программы
  • Barcelona, Barq Festival — участник программы

Купить билет на выставка Показ фильма «Алфавит Манджаротти»

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
18:00
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
от 400 ₽

В ближайшие дни

Будут знаки
0+
Живопись Графика Инсталляция Современное искусство
Будут знаки
28 мая в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 250 ₽
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
12 марта в 12:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Секреты выразительного чтения
12+
Мастер-класс
Секреты выразительного чтения
29 марта в 14:00 Красноярский музыкальный театр
от 1400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше