Одинокий воин итальянского модернизма. Показ фильма в музейном центре

В мире, где формы часто подчинены моде, а материал — прихоти, появляется он: Анджело Манджаротти. Архитектор, дизайнер, скульптор — ни одна из этих категорий не вмещает гения его личности.

Режиссёр Давиде Маффеи внимательно исследует фигуру архитектора в контексте итальянской культуры XX века. Спектакль раскрывает не только выдающиеся профессиональные достижения Манджаротти, но и его человеческие качества: внимание к труду других и уникальный подход к материалам. Эти элементы превращаются в объекты почти научного, инженерного интереса.

Маффеи собирает портрет Манджаротти из архивных кадров, эскизов и интервью с теми, кто знал его близко. Важно отметить, что Манджаротти не искал славы; он искал истину в балансе, находя хрупкую грань между ремеслом и искусством. В этой ленте Италия вновь становится родиной не только великих мастеров, но и великих идей.

Зрители смогут углубиться в вопросы, почему этот «одинокий воин» так и не вписался ни в один -изм, оставаясь вечным диссидентом итальянского модернизма.

