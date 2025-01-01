Меню
Покаяние и прощение
Киноафиша Покаяние и прощение

Спектакль Покаяние и прощение

Постановка
Большой театр кукол 12+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лирическая фантасмагория по Пушкину

Спектакль «Покаяние и прощение» представляет собой уникальную лирическую фантасмагорию, основанную на повестях А.С. Пушкина «Станционный смотритель» и «Метель». Это произведение погружает зрителей в мир, где традиционные куклы-марионетки становятся мощным символом человеческого существования.

Философская глубина классики

Куклы, оживляемые актерами, мастерски передают глубокие эмоции и философские идеи, скрытые в пушкинских текстах. Они отражают не только отчаяние и счастье, но и ту беспомощность, которую испытывает человек перед лицом судьбы. Каждое движение марионеток становится метафорой сложных человеческих отношений.

Интересные факты о спектакле

  • Режиссером спектакля является известный театральный мастер, который ранее работал с кукольными театрами в Европе.
  • В спектакле используются уникальные куклы, созданные вручную, что придаёт им неповторимый характер и атмосферу.
  • Музыкальное сопровождение включает в себя как классические, так и современные композиции, что создает интересный контраст с визуальным рядом.

Не упустите возможность увидеть «Покаяние и прощение» — спектакль, который заставляет задуматься о смысле жизни, любви и прощения.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1600 ₽

