Пока она умирала
Спектакль Пока она умирала

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 165 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Пока она умирала»: лирическая комедия о доброте и неожиданностях

«Пока она умирала» – это лирическая комедия в трёх действиях, которая рассказывает о жизни Татьяны, мечты которой о будущем обретают неожиданные формы. Умирающая мать на руках и кажется, что надежда ушла, однако самой жизни уготованы приятные сюрпризы.

Татьяна, обладая терпением, порядочностью и бесконечной добротой, становится обладательницей многих подарков судьбы. Спектакль полон остроумных текстов, удивительных поворотов сюжета и чудесной лирической музыки, благодаря которым он становится светлым и трогательным.

Музыка и исполнение

Замечательный композитор Юрий Прялкин, соавтор спектакля, создал несколько красивых романсов, два из которых исполнил Михаил Исакович Рабинович. Исполнение этого выдающегося артиста дарит зрителям особое звучание и эмоциональную насыщенность.

Этот спектакль станет настоящим открытием для любителей драматических постановок и ценителей театрального искусства. Не упустите возможность насладиться его красотой и глубиной.

Декабрь
Январь
Февраль
24 декабря среда
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
9 января пятница
18:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
11 февраля среда
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽

Фотографии

