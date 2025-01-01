Спектакль «Пока она умирала»: лирическая комедия о доброте и неожиданностях

«Пока она умирала» – это лирическая комедия в трёх действиях, которая рассказывает о жизни Татьяны, мечты которой о будущем обретают неожиданные формы. Умирающая мать на руках и кажется, что надежда ушла, однако самой жизни уготованы приятные сюрпризы.

Татьяна, обладая терпением, порядочностью и бесконечной добротой, становится обладательницей многих подарков судьбы. Спектакль полон остроумных текстов, удивительных поворотов сюжета и чудесной лирической музыки, благодаря которым он становится светлым и трогательным.

Музыка и исполнение

Замечательный композитор Юрий Прялкин, соавтор спектакля, создал несколько красивых романсов, два из которых исполнил Михаил Исакович Рабинович. Исполнение этого выдающегося артиста дарит зрителям особое звучание и эмоциональную насыщенность.

Этот спектакль станет настоящим открытием для любителей драматических постановок и ценителей театрального искусства. Не упустите возможность насладиться его красотой и глубиной.