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Спектакль Пока мы здесь

Постановка
Театр «Кот» 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трогательное путешествие к истокам. Авторский гештальт-эксперимент от Юлии Воронцовой

Приглашаем вас на авторский гештальт-эксперимент от Юлии Воронцовой — спектакль, который погружает в мир наших мечт, страхов и воспоминаний. Это история о том, как мы часто не замечаем саму жизнь, блуждая по кругу своих мыслей и переживаний.

О чем спектакль?

Спектакль исследует бесконечные переплетения судеб, живущие в каждом из нас. Он рассказывает о взрослении, о сложных отношениях с семьей, обществом и, что не менее важно, с самим собой. Сюжет соткан из музыки, диалогов, зажигательных танцев и пластического движения. Каждый элемент спектакля создает атмосферу интимных ощущений и ярких символов.

Эмоции и символика

Это тонкий пьянящий купаж светлой ностальгии по утраченному, первой любви, безудержных фантазий и поисков счастья. Он наполняет зрителей упоительной надеждой на лучшее, которое обязательно впереди. Как мы ценим то, что имеем? Этот вопрос станет основным лейтмотивом спектакля.

Не упустите шанс!

Спектакль поднимает актуальные и важные темы, которые касаются каждого из нас. Убедитесь сами, как искусство может стать катализатором глубоких размышлений и эмоциональных переживаний. Не пропустите уникальную возможность стать частью этого трогательного путешествия!

Режиссер
Юлия Воронцова
В ролях
Андрей Кружков
Юлия Шамарина
Евгения Заварзина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 31 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
14:00 от 1300 ₽

Фотографии

Пока мы здесь Пока мы здесь Пока мы здесь Пока мы здесь

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