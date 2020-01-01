Спектакль Пока кипит компот

Сельская история о жизни и любви

Андрей Алексеевич, учитель географии, по распределению попал в деревенскую школу. После трёх лет преподавания настал срок покинуть это место: прощаться с друзьями и учениками. Последним его праздником прощания становится визит к молодой женщине, заведующей молочной фермой, Ольге Сергеевне, которая завоевала его интерес. Неожиданно этот момент прощания приобретает особую значимость и оказывается самым важным событием в его жизни.

Уникальный состав спектакля

В спектакле принимает участие Ансамбль русской песни «Златые горы». Зрители смогут насладиться выступлением солистов: Ольги Железновой и Тимура Золотых. Гармонистами выступят Дмитрий Захаров и Максим Харитонов, что добавит музыкального разнообразия и создает особую атмосферу.

Темы и идеи постановки

Спектакль затрагивает важные темы прощания, любви и неизменных связей, которые остаются даже после расставаний. Это трогательная история о том, как иногда одно мгновение может изменить жизнь навсегда.

Не упустите возможность стать свидетелями этой глубокой и трогательной истории, которая оставит у вас множество впечатлений и размышлений.