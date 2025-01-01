Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
‎Поиск
Билеты от 1500₽
Киноафиша ‎Поиск

Спектакль ‎Поиск

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Пропал Костик: детектив о поиске и самопознании

В новогоднюю ночь в дачном поселке молодая пара — Костик и Алена — расстаются. И Костик исчезает. Алена, растерянная и беспомощная, не может понять, куда он ушел. Вместе с мамой Костика, Светланой, она начинает поиски. Пропавший молодой человек кажется малозначимым для всех — полиция равнодушна, прессе он не интересен. Для всех, кроме близких, это просто кто-то, кто исчез. Но для двух женщин, для матери и любимой, это целая жизнь, которая рухнула.

Поиски себя в поисках другого

Зрители становятся свидетелями не только поисков Костика, но и двух женщин, которые, возможно, ищут не только его, но и самих себя. Светлана потеряла сына, Алена — любимого. Оказавшись вместе, они начинают находить друг друга и себя. Как это часто бывает, когда мы в поиске чего-то важного, зачастую не осознаем, что находим то, что искали неосознанно.

Детектив с элементами интерактивности

Спектакль активно вовлекает зрителей в процесс расследования. На сцене можно стать частью истории — включать фонарики, вести трансляции, строить версии и задавать вопросы. Публика может участвовать в поиске, делать его личным и вовлекающим. Это не просто наблюдение, а процесс совместного участия в поиске истины.

Эксперимент и разнообразие жанров

Спектакль был создан на площадке КЦ ЗИЛ, и его особенностью является то, что его играют семь пар актрис, каждая из которых работает в своем жанре — от трагедии до комедии. На сцене Театра.doc зрители увидят драматическую версию, исследующую темы утраты, любви и поиска смысла в жизни.

Режиссер
Оксана Погребняк
В ролях
Наталья Левченко
Ольга Худяева
Наталья Агашина
Олеся Кейс
Анна Коплик

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

‎Поиск ‎Поиск ‎Поиск ‎Поиск ‎Поиск ‎Поиск

В ближайшие дни

Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
29 августа в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
21 сентября в 19:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
16+
Премьера Драма
Гамлет
2 августа в 19:00 Театр на Таганке
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше