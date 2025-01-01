Спектакль ‎Поиск

Пропал Костик: детектив о поиске и самопознании

В новогоднюю ночь в дачном поселке молодая пара — Костик и Алена — расстаются. И Костик исчезает. Алена, растерянная и беспомощная, не может понять, куда он ушел. Вместе с мамой Костика, Светланой, она начинает поиски. Пропавший молодой человек кажется малозначимым для всех — полиция равнодушна, прессе он не интересен. Для всех, кроме близких, это просто кто-то, кто исчез. Но для двух женщин, для матери и любимой, это целая жизнь, которая рухнула.

Поиски себя в поисках другого

Зрители становятся свидетелями не только поисков Костика, но и двух женщин, которые, возможно, ищут не только его, но и самих себя. Светлана потеряла сына, Алена — любимого. Оказавшись вместе, они начинают находить друг друга и себя. Как это часто бывает, когда мы в поиске чего-то важного, зачастую не осознаем, что находим то, что искали неосознанно.

Детектив с элементами интерактивности

Спектакль активно вовлекает зрителей в процесс расследования. На сцене можно стать частью истории — включать фонарики, вести трансляции, строить версии и задавать вопросы. Публика может участвовать в поиске, делать его личным и вовлекающим. Это не просто наблюдение, а процесс совместного участия в поиске истины.

Эксперимент и разнообразие жанров

Спектакль был создан на площадке КЦ ЗИЛ, и его особенностью является то, что его играют семь пар актрис, каждая из которых работает в своем жанре — от трагедии до комедии. На сцене Театра.doc зрители увидят драматическую версию, исследующую темы утраты, любви и поиска смысла в жизни.