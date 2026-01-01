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Поиграем в кошки-мышки
Киноафиша Поиграем в кошки-мышки

Спектакль Поиграем в кошки-мышки

Постановка
Мабу 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Захватывающее представление с фокусами, превращениями и мыльными пузырями

История страха и находчивости
Дядюшка Клоун боится мышонка, поселившегося у него дома. В страхе он решает завести кота Кыцыка, чтобы решить проблему. Однако всё идет не по плану.

Невероятная дружба
Кыцик никогда не видел мышей, а мышонок Мыцык знает о котах лишь по рассказам. Вместо вражды между ними возникает дружба, полная забавных и трогательных моментов.

Главные темы спектакля
История о преодолении страхов, одиночестве и настоящей дружбе, где герои учатся понимать друг друга, вопреки природным законам.

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В других городах
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Октябрь
Ноябрь
5 сентября суббота
11:00
Мабу Нижний Новгород, Федосеенко, 87
от 800 ₽
13:00
Мабу Нижний Новгород, Федосеенко, 87
от 800 ₽
10 октября суббота
11:00
Мабу Нижний Новгород, Федосеенко, 87
от 800 ₽
13:00
Мабу Нижний Новгород, Федосеенко, 87
от 800 ₽
1 ноября воскресенье
11:00
Мабу Нижний Новгород, Федосеенко, 87
от 800 ₽
13:00
Мабу Нижний Новгород, Федосеенко, 87
от 800 ₽

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