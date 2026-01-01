Спектакль Поиграем в кошки-мышки

История страха и находчивости
Дядюшка Клоун боится мышонка, поселившегося у него дома. В страхе он решает завести кота Кыцыка, чтобы решить проблему. Однако всё идет не по плану.
Невероятная дружба
Кыцик никогда не видел мышей, а мышонок Мыцык знает о котах лишь по рассказам. Вместо вражды между ними возникает дружба, полная забавных и трогательных моментов.
Главные темы спектакля
История о преодолении страхов, одиночестве и настоящей дружбе, где герои учатся понимать друг друга, вопреки природным законам.