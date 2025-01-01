Спектакль Похождения повесы

Премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы» в Перми

В рамках Дягилевского фестиваля состоялась долгожданная премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы». Это произведение, написанное в 1951 году, впервые будет представлено на сцене Перми в 2024 году. Опера исполняется на английском языке с русскими титрами, что позволит зрителям глубже погрузиться в сюжет.

История создания

Славу непревзойденного мастера английского искусства эпохи Просвещения, Уильяму Хогарту, принесла серия гравюр «Похождения повесы», выпущенная в 1735 году. Эта работа рассказывает историю наивного провинциала Тома Рэйкуэлла, который, соблазненный светской жизнью Лондона, теряет всё — и деньги, и разум, и даже свободу.

Премьера и команда постановки

В 1947 году Игорь Стравинский увидел гравюры Хогарта на выставке в Чикаго, и через четыре года состоялась премьера оперы в венецианском театре La Fenice. Либретто для оперы написано великим английским поэтом Уистеном Хью Оденом. «Похождения повесы» стали итогом неоклассицистского периода в творчестве композитора, который длился более тридцати лет.

Режиссер и дирижер

Спектакль станет дебютом для Андрея Прикотенко, главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» и одного из ведущих постановщиков российской драматической сцены. Он работает над «Похождениями повесы» в сотрудничестве с петербургским дирижером Федором Леднёвым. Два года спустя после триумфа спектакля по опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода», Леднёв вновь вернется в Пермскую оперу, чтобы представить зрителям уникальную интерпретацию музыки XX–XXI веков.

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