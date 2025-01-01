Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Похождения повесы
Киноафиша Похождения повесы

Спектакль Похождения повесы

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Режиссер Андрей Прикотенко
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы» в Перми

В рамках Дягилевского фестиваля состоялась долгожданная премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы». Это произведение, написанное в 1951 году, впервые будет представлено на сцене Перми в 2024 году. Опера исполняется на английском языке с русскими титрами, что позволит зрителям глубже погрузиться в сюжет.

История создания

Славу непревзойденного мастера английского искусства эпохи Просвещения, Уильяму Хогарту, принесла серия гравюр «Похождения повесы», выпущенная в 1735 году. Эта работа рассказывает историю наивного провинциала Тома Рэйкуэлла, который, соблазненный светской жизнью Лондона, теряет всё — и деньги, и разум, и даже свободу.

Премьера и команда постановки

В 1947 году Игорь Стравинский увидел гравюры Хогарта на выставке в Чикаго, и через четыре года состоялась премьера оперы в венецианском театре La Fenice. Либретто для оперы написано великим английским поэтом Уистеном Хью Оденом. «Похождения повесы» стали итогом неоклассицистского периода в творчестве композитора, который длился более тридцати лет.

Режиссер и дирижер

Спектакль станет дебютом для Андрея Прикотенко, главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» и одного из ведущих постановщиков российской драматической сцены. Он работает над «Похождениями повесы» в сотрудничестве с петербургским дирижером Федором Леднёвым. Два года спустя после триумфа спектакля по опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода», Леднёв вновь вернется в Пермскую оперу, чтобы представить зрителям уникальную интерпретацию музыки XX–XXI веков.

Не упустите возможность стать свидетелем этого значимого события в мире театра!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 14 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Путешествие в страну Джамблей
6+
Опера Детский
Путешествие в страну Джамблей
5 октября в 12:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
Билеты
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
6+
Детский Ледовый Балет
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
3 января в 15:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 500 ₽
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
6+
Детский Ледовый Балет
Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
3 января в 19:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше