Похождения повесы (к.и.)

Концертное исполнение оперы "Похождение повесы" в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальное концертное исполнение оперы Игоря Стравинского "Похождение повесы". Спектакль исполнится на английском языке с синхронными титрами на русском и английском. Опера перенесет зрителей в Англию XVIII века, где unfold события, полные страсти, искушения и глубоких размышлений о жизни.

Действие первое

Картина первая: Теплый майский день в саду у дома Трулава. Влюбленные Энн и Том Рейкуэлл, легкомысленный юноша, обсуждают свою судьбу. Трулав беспокоится о будущем дочери — Том отказывается идти работать, надеясь на удачу и легкие деньги. На сцене появляется Ник Шэдоу, который приносит радостную весть: у Тома был богатый дядюшка, оставивший ему состояние. Таким образом, начинаются его "похождения".

Картина вторая: Лондон, бордель Матушки Гусыни. Здесь повесы развлекаются с девицами легкого поведения, а Ник советует Тому наслаждаться жизнью, отложив угрызения совести. Том, все больше погружаясь в гедонизм, начинает сомневаться в своей жизни, однако веселье продолжает затягивать его.

Картина третья: Трулав, дом Энн, ночь. Энн теряет надежду, когда не получает вестей от Тома. Переполненная тревогой за любимого, она решает поехать в Лондон на его поиски.

Действие второе

Картина первая: Особняк Тома в Лондоне. Утро. Том, разочарованный бурной жизнью, получает от Ника предложение жениться на Бабе-Турчанке. Эта комическая ситуация демонстрирует его внутренний кризис.

Картина вторая: Энн находит путь к дому Тома, но разочаровывается, увидев, что он женился на Бабе-Турчанке — циркачке с таинственным лесом.

Картина третья: В особняке. Том мрачен и отдален, а Баба-Турчанка, не выдержав его пренебрежения, устраивает сцену. В этот момент появляется Ник с загадочным устройством, способным навести порядок в жизни Тома.

Действие третье

Картина первая: Помещение в особняке. Баба-Турчанка и Том сталкиваются с последствиями своего выбора. Энн пытается вернуть любовь Тома.

Картина вторая: Кладбище. Том и Ник играют в страшную игру с судьбой — посреди мрачного шутовства возникает вопрос о бессмертии и искуплении. Энн, взывая к памяти любви, позволяет Тому найти путь к спасению.

Картина третья: В доме умалишённых в Лондоне. Том, пытаясь удержать последние нити разума, видит в Энн свою спасительницу. Однако его внутренний хаос наводит на мысль о предстоящем конце.

Эпилог

Персонажи оперы — Баба-Турчанка, Том, Ник, Энн и Трулав — выходят к публике и делятся своими моральными выводами, подводя итог всем событиям, произошедшим на сцене.

