Спектакль Похождение Повесы

Зал «Стравинский» приглашает зрителей на долгожданную премьеру оперы Игоря Фёдоровича Стравинского «Похождения повесы». Это произведение, созданное по мотивам гравюр Уильяма Хогарта, обещает стать настоящим событием в театральной жизни.
Опера исполняется на русском языке, перевод осуществила Нина Рождественская. Премьера состоится 9 июля 2025 года в театре «Геликон-опера».
Премьера оперы «Похождения повесы» состоялась 11 сентября 1951 года в театре «Ла Фениче» в Венеции, Италия. С тех пор произведение стало популярным благодаря своей яркой музыке и интересной драматургии.
Не упустите возможность увидеть это знаковое произведение в новом исполнении! Билеты уже в продаже.