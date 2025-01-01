Спектакль Похождение Повесы

Премьера оперы И.Ф. Стравинского «Похождения повесы» в Геликон-опере

Зал «Стравинский» приглашает зрителей на долгожданную премьеру оперы Игоря Фёдоровича Стравинского «Похождения повесы». Это произведение, созданное по мотивам гравюр Уильяма Хогарта, обещает стать настоящим событием в театральной жизни.

Основная информация

Опера исполняется на русском языке, перевод осуществила Нина Рождественская. Премьера состоится 9 июля 2025 года в театре «Геликон-опера».

Творческая команда

Режиссер-постановщик: народный артист России Дмитрий Бертман

народный артист России Дмитрий Бертман Дирижер-постановщик: лауреат Премии Москвы Валерий Кирьянов

лауреат Премии Москвы Валерий Кирьянов Художник-сценограф: Хартмут Шоргхофер (Австрия)

Хартмут Шоргхофер (Австрия) Художник по свету: Денис Енюков

Денис Енюков Хормейстер: заслуженный артист России Евгений Ильин

заслуженный артист России Евгений Ильин Хореограф: лауреат международных конкурсов Эдвальд Смирнов

История произведения

Премьера оперы «Похождения повесы» состоялась 11 сентября 1951 года в театре «Ла Фениче» в Венеции, Италия. С тех пор произведение стало популярным благодаря своей яркой музыке и интересной драматургии.

Не упустите возможность увидеть это знаковое произведение в новом исполнении! Билеты уже в продаже.