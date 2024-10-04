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Похороните меня за плинтусом
Киноафиша Похороните меня за плинтусом

Спектакль Похороните меня за плинтусом

Повесть Санаева в кукольной интерпретации
Постановка
Новосибирский театр кукол 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Адаптация известного романа Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» в Новосибирском театре кукол

В Новосибирском театре кукол вас ждет уникальная постановка «Похороните меня за плинтусом», основанная на одноименной экранизации произведения Павла Санаева. Спектакль адаптирован под специфику кукольного театра, где сокращенный сценарий сосредоточен на одной из ключевых тем — взаимоотношениях между Бабушкой, Матерью и маленьким Сашенькой.

Семейная драма в формате кукольного театра

В центре спектакля — «любовный треугольник», в котором Бабушка стремится получить полный контроль над внуком, унижая мать ребенка и подавляя их свободу. Через символику и метафоры, присущие театру кукол, история Сашеньки обретает обобщенные черты, превращаясь в серию узнаваемых знаков.

История о любви и верности

Постановка предлагает зрителю взглянуть на любовь к Маме как на любовь к Родине — чувству, которое может быть унижено, дискредитировано и отдалено, но остается несломленным. Спектакль призывает нас найти силы, несмотря на внешнее давление и провокации, оставаться верными и преданными своим чувствам.

Сильные эмоции и важные смыслы

Эта постановка — не просто семейная драма, а глубокий рассказ о любви, преданности и верности. Она пробуждает в зрителе сильные эмоции и заставляет задуматься о важности защиты своих близких и ценностей. Спектакль станет сильным впечатлением для зрителей всех возрастов.

В ролях
Эльмира Куриленко
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
18:30 от 500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Я хочу любить! Рецензия на спектакль «Похороните меня за плинтусом» в областном театре кукол

В Областном театре кукол Новосибирска часто экспериментируют с репертуаром. Принято считать, что кукольный спектакль, это детская театральная форма — что ж, пусть эти люди посмотрят «Похороните меня за плинтусом» по книге Павла Санаева. Даже если вы не знаете первоисточник, уже по названию понятно — спектакль для взрослых.

 

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Фотографии

Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом Похороните меня за плинтусом

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