Спектакль Похороните меня за плинтусом

Адаптация известного романа Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» в Новосибирском театре кукол

В Новосибирском театре кукол вас ждет уникальная постановка «Похороните меня за плинтусом», основанная на одноименной экранизации произведения Павла Санаева. Спектакль адаптирован под специфику кукольного театра, где сокращенный сценарий сосредоточен на одной из ключевых тем — взаимоотношениях между Бабушкой, Матерью и маленьким Сашенькой.

Семейная драма в формате кукольного театра

В центре спектакля — «любовный треугольник», в котором Бабушка стремится получить полный контроль над внуком, унижая мать ребенка и подавляя их свободу. Через символику и метафоры, присущие театру кукол, история Сашеньки обретает обобщенные черты, превращаясь в серию узнаваемых знаков.

История о любви и верности

Постановка предлагает зрителю взглянуть на любовь к Маме как на любовь к Родине — чувству, которое может быть унижено, дискредитировано и отдалено, но остается несломленным. Спектакль призывает нас найти силы, несмотря на внешнее давление и провокации, оставаться верными и преданными своим чувствам.

Сильные эмоции и важные смыслы

Эта постановка — не просто семейная драма, а глубокий рассказ о любви, преданности и верности. Она пробуждает в зрителе сильные эмоции и заставляет задуматься о важности защиты своих близких и ценностей. Спектакль станет сильным впечатлением для зрителей всех возрастов.