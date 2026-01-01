Спектакль Похороните меня за плинтусом

Моноспектакль по повести Павла Санаева

Моноспектакль «Похороните меня за плинтусом» основан на автобиографичной повести Павла Санаева. Он рассказывает о детстве мальчика Саши Савельева, который живёт с бабушкой и дедушкой в атмосфере деспотизма и тиранической любви своих близких.

Саша оказывается в центре семейного конфликта, где дом становится настоящим полем боя. Спектакль поднимает важные вопросы: какова цена любви, которую получают дети в таких условиях? Как сложно им справляться с одиночеством и непониманием в мире, созданном взрослыми?

Творческая команда

Режиссёр и автор инсценировки: Роман Бокланов

Роман Бокланов Художник по свету: Анастасия Кузнецова

О спектакле

Первый показ моноспектакля состоялся 17 марта 2024 года в Вене, Австрия. «Похороните меня за плинтусом» — это не только художественное произведение, но и глубокая рефлексия на тему детских травм и отношений внутри семьи.

Не упустите возможность стать частью этого необычного спектакля, который заставляет задуматься о том, что происходит за закрытыми дверями обычных домохозяйств.