Похороните меня за плинтусом
Киноафиша Похороните меня за плинтусом

Спектакль Похороните меня за плинтусом

Постановка
Тотальный театр
Продолжительность 1 час

О спектакле

Моноспектакль по повести Павла Санаева

Моноспектакль «Похороните меня за плинтусом» основан на автобиографичной повести Павла Санаева. Он рассказывает о детстве мальчика Саши Савельева, который живёт с бабушкой и дедушкой в атмосфере деспотизма и тиранической любви своих близких.

Саша оказывается в центре семейного конфликта, где дом становится настоящим полем боя. Спектакль поднимает важные вопросы: какова цена любви, которую получают дети в таких условиях? Как сложно им справляться с одиночеством и непониманием в мире, созданном взрослыми?

Творческая команда

  • Режиссёр и автор инсценировки: Роман Бокланов
  • Художник по свету: Анастасия Кузнецова

О спектакле

Первый показ моноспектакля состоялся 17 марта 2024 года в Вене, Австрия. «Похороните меня за плинтусом» — это не только художественное произведение, но и глубокая рефлексия на тему детских травм и отношений внутри семьи.

Не упустите возможность стать частью этого необычного спектакля, который заставляет задуматься о том, что происходит за закрытыми дверями обычных домохозяйств.

Купить билет на спектакль Похороните меня за плинтусом

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 6000 ₽
29 марта воскресенье
19:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 6000 ₽

