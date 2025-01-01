Меню
Похмельный стендап
Билеты от 0₽
Киноафиша Похмельный стендап

Похмельный стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Похмельный стендап в Standup Café Москва

Standup Café Москва запускает новый стендап-формат – «Похмельный стендап». Этот спектакль предлагает зрителям уникальное сочетание юмора и искренности, погружая их в мир комедийных историй, полной жизни и реалий современного общества.

О чем спектакль?

«Похмельный стендап» – это не просто серия шуток, а настоящая театральная комедия, в которой комики делятся своими самыми запоминающимися моментами. В программе выступят известные стендаперы, которые расскажут о забавных ситуациях из жизни, неловких моментах и, конечно, «похмельных» приключениях, знакомых каждому.

Почему стоит посетить?

Во-первых, это отличный способ провести вечер в компании друзей или единомышленников. Во-вторых, стендап даст возможность не только посмеяться, но и задуматься над жизненными ситуациями. Кроме того, атмосфера Standup Café создаёт уютную обстановку, в которой каждому будет комфортно.

Интересные факты

Знаете ли вы, что стендап как жанр появился в США в начале 20 века? В последние десятилетия он стал особенно популярным и в других странах, в том числе и в России. Стендап не только развлекает, но и помогает преодолевать стереотипы и обсуждать сложные темы в легкой и доступной форме.

Не упустите возможность стать частью этого зрелища! Убедитесь сами, что смех – лучшее лекарство, и поддержите отечественных комиков в их стремлении делать мир ярче и веселее.

Купить билет на концерт Похмельный стендап

Январь
2 января пятница
14:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
3 января суббота
14:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
4 января воскресенье
14:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
5 января понедельник
14:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
6 января вторник
14:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
7 января среда
14:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
8 января четверг
14:30
Standup Café Москва, Покровка, 16

