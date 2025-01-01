Меню
Похмельный стендап. Воронеж
Киноафиша Похмельный стендап. Воронеж

Похмельный стендап. Воронеж

18+
Возраст 18+

О концерте

Похмельный стендап в Воронеже

Воронежский стендап-клуб приглашает вас на вечер незабываемого юмора и веселья. Этот стендап-мероприятие привлечет внимание всех любителей смешных историй и актуальных шуток.

О комиках

На сцене выступят талантливые комики, готовые зарядить зал хорошим настроением. Каждый из них имеет уникальный стиль и подход к словам, что гарантирует разнообразие и оригинальность в их выступлениях.

Удобные условия

Рассадка организована менеджером зала, что позволяет разместить вас по 2-3 человека за стол. Будьте готовы к общению с новыми людьми и возможностью наслаждаться выступлением в компании друзей.

Как лучше подготовиться

Рекомендуем приходить к началу мероприятия, чтобы занять лучшие места поближе к сцене. С ранним приходом вы сможете насладиться атмосферой и заряжающей энергией зала.

Не упустите шанс стать частью веселого вечера в Воронежском стендап-клубе!

Купить билет на концерт Похмельный стендап. Воронеж

Помощь с билетами
В других городах
Январь
1 января четверг
19:00
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
от 700 ₽

