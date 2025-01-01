Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Похищение любви
Киноафиша Похищение любви

Спектакль Похищение любви

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Похищение любви» – комедия о сложных отношениях в Волгоградском Новом экспериментальном театре

В новом спектакле «Похищение любви» зрителей ждет увлекательное путешествие в мир сложных любовных коллизий. Главный герой – стареющий «гений любви» Михаил – оказывается в центре внимания трех преданных ему женщин. Вопрос, который ставит спектакль, звучит так: как же разобраться в хитросплетениях своих чувств?

Не только комедия

С первого взгляда может показаться, что главная интрига спектакля сосредоточена на распутывании любовного клубка. Однако на самом деле «Похищение любви» затрагивает гораздо более серьезные и глубокие темы, посвященные самоотверженной и преданной женской любви. Это не просто история о романтических отношениях; это размышление о том, как любовь может быть как источником счастья, так и причиной страданий.

О спектакле

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и одновременно легкую комедию, которая заставит вас смеяться и задумываться. Спектакль обещает не только развлечение, но и эмоциональное погружение в мир человеческих чувств и отношений. Приходите, чтобы насладиться игрой талантливых актеров и уникальной атмосферой театра!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Алла Забелина
Владимир Бондаренко
Светлана Кулакова-Блохина
Тамара Конопатова
Виолетта Койфман
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше