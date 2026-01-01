Оповещения от Киноафиши
Похищение королевской елки
Спектакль Похищение королевской елки

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее представление «Похищение королевской ёлки»

Приготовьтесь к волшебству! Приглашаем вас и ваших детей в сказочный мир, где добро сражается со злом, а чудеса случаются на каждом шагу. В канун Нового года происходит непоправимое: коварный Лорд Тьмы похищает Принцессу Ёлку. Без неё праздник не наступит!

На поиски Принцессы отправляется отважная Снегурочка. Вместе с вами, зрители, она пройдет через волшебный лес, столкнётся с удивительными существами и поможет вернуть долгожданный праздник. Это добрая история о дружбе, смелости и вере в чудо, которая тронет сердца и детей, и взрослых.

Почему стоит прийти?

Вот несколько причин, по которым «Похищение королевской ёлки» стоит увидеть:

  • Зрелищность: Более 20 профессиональных артистов, масштабные 3D-декорации и невероятные персонажи: 4-метровый летающий дракон, 5-метровые змеи, Зебрик из Мадагаскара, Летун из Angry Birds, весёлый снеговичок и волшебные эльфы.
  • Музыка и вокал: Песни и диалоги в исполнении солистов театров Мюзик-холла и Музкомедии (Санкт-Петербург). Ростовые куклы поют и танцуют на протяжении всего шоу.
  • Интерактив: Зрители станут частью действия: мыльные пузыри, гигантские шары, световые эффекты со светящимися браслетами.
  • Фотомоменты: Впечатляющие костюмы артистов создадут возможность для незабываемых селфи с любимыми персонажами!

Что ожидать до начала спектакля?

Приходите за 30-40 минут до начала, чтобы:

  • поиграть с ростовыми куклами;
  • потанцевать на дискотеке;
  • водить хороводы вокруг ёлки;
  • поучаствовать в конкурсах;
  • сделать аквагрим.

Подарки ждут каждого ребенка!

- Сладкий набор (450-500 г) выдается после спектакля по специальному билету.

- Светящийся браслет вручается при входе и используется в интерактивных сценах.

Важная информация

  • Возраст: 0+ (подходит для всей семьи).
  • Длительность: 1 час.
  • Дети до 4 лет включительно — бесплатно (по одному билету со взрослым, без отдельного места);
  • Дети от 5 лет — требуется отдельный билет.

Не упустите шанс стать частью новогодней сказки, где каждый момент наполнен волшебством, музыкой и радостью! До встречи на празднике!

Фотографии

Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки Похищение королевской елки
