Спектакль Похищение королевской елки

Новогоднее представление «Похищение королевской ёлки»

Приготовьтесь к волшебству! Приглашаем вас и ваших детей в сказочный мир, где добро сражается со злом, а чудеса случаются на каждом шагу. В канун Нового года происходит непоправимое: коварный Лорд Тьмы похищает Принцессу Ёлку. Без неё праздник не наступит!

На поиски Принцессы отправляется отважная Снегурочка. Вместе с вами, зрители, она пройдет через волшебный лес, столкнётся с удивительными существами и поможет вернуть долгожданный праздник. Это добрая история о дружбе, смелости и вере в чудо, которая тронет сердца и детей, и взрослых.

Почему стоит прийти?

Вот несколько причин, по которым «Похищение королевской ёлки» стоит увидеть:

Зрелищность: Более 20 профессиональных артистов, масштабные 3D-декорации и невероятные персонажи: 4-метровый летающий дракон, 5-метровые змеи, Зебрик из Мадагаскара, Летун из Angry Birds, весёлый снеговичок и волшебные эльфы.

Более 20 профессиональных артистов, масштабные 3D-декорации и невероятные персонажи: 4-метровый летающий дракон, 5-метровые змеи, Зебрик из Мадагаскара, Летун из Angry Birds, весёлый снеговичок и волшебные эльфы. Музыка и вокал: Песни и диалоги в исполнении солистов театров Мюзик-холла и Музкомедии (Санкт-Петербург). Ростовые куклы поют и танцуют на протяжении всего шоу.

Песни и диалоги в исполнении солистов театров Мюзик-холла и Музкомедии (Санкт-Петербург). Ростовые куклы поют и танцуют на протяжении всего шоу. Интерактив: Зрители станут частью действия: мыльные пузыри, гигантские шары, световые эффекты со светящимися браслетами.

Зрители станут частью действия: мыльные пузыри, гигантские шары, световые эффекты со светящимися браслетами. Фотомоменты: Впечатляющие костюмы артистов создадут возможность для незабываемых селфи с любимыми персонажами!

Что ожидать до начала спектакля?

Приходите за 30-40 минут до начала, чтобы:

поиграть с ростовыми куклами;

потанцевать на дискотеке;

водить хороводы вокруг ёлки;

поучаствовать в конкурсах;

сделать аквагрим.

Подарки ждут каждого ребенка!

- Сладкий набор (450-500 г) выдается после спектакля по специальному билету.

- Светящийся браслет вручается при входе и используется в интерактивных сценах.

Важная информация

Возраст: 0+ (подходит для всей семьи).

Длительность: 1 час.

Дети до 4 лет включительно — бесплатно (по одному билету со взрослым, без отдельного места);

Дети от 5 лет — требуется отдельный билет.

Не упустите шанс стать частью новогодней сказки, где каждый момент наполнен волшебством, музыкой и радостью! До встречи на празднике!