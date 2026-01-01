Премьера оперы-балета «Похищение Европы» в Театре имени Наталии Сац

Театр имени Наталии Сац вновь радует зрителей интересным событием. В рамках проекта «RE-Конструкция» состоится премьера концертно-сценического воплощения оперы-балета Андре Кампра «Галантная Европа». Это произведение, написанное в 1697 году, раскрывает причуды любви и ведет спор между аллегорическими персонажами Венеры и Раздора о том, что важнее — любовь или конфликт.

Об операх и балетах Андре Кампра

Опера-балет «Галантная Европа» является значимым произведением в истории французской музыки. Андре Кампра, один из основных композиторов своего времени, отходит от традиционных героев и вместо олимпийских богов показывает обычных людей, с которыми могут ассоциировать себя зрители. Влюбленные пары из различных стран и культур — Франции, Италии, Испании — иллюстрируют разные истории любви, полные радостей и страданий.

Создатели спектакля

Постановка осуществляется под руководством музыкального дирижера Артема Макарова и режиссера Георгия Исаакяна, который является лауреатом международных конкурсов по барочной музыке. В подготовке спектакля также принимают участие хормейстеры Ксения Кулакова и Дмитрий Брашовян.

Язык исполнения и исторический контекст

Спектакль будет исполнен на старофранцузском языке с русскими субтитрами, что позволяет сохранить оригинальное звучание произведения, а также сделать его доступным для русскоязычного зрителя.

Интерес к «Галантной Европе» возродился в Европе только после Второй мировой войны, и в России первая исполнение партитуры состоялась в 1985 году. Это произведение действительно заслуживает внимания любителей старинной музыки и барокко.