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ПОХ, или Пространство одиноких хулиганов
Билеты от 2000₽
Киноафиша ПОХ, или Пространство одиноких хулиганов

Спектакль ПОХ, или Пространство одиноких хулиганов

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль-игра «ПОХ» от театра «RAT»

Театр «RAT» представляет новый проект — развлекательный и просветительский иммерсивный спектакль-игру «ПОХ», или Пространство Одиноких Хулиганов. Этот уникальный спектакль создается в рамках актерской лаборатории театра, целью которой является изучение «актерского театра» через этюдный метод.

Что такое театр «RAT»?

«RAT» — это независимое творческое объединение, в состав которого входят молодые выпускники таких престижных вузов, как Щепкинское училище, ГИТИС, РГИСИ и ВГИК. Основные принципы театра — свобода, просвещение, равенство и творческий поиск.

Что вас ждет на спектакле?

«ПОХ» предлагает зрителям уникальную возможность увидеть актерские этюды в различных жанрах на одной сцене. Пять актеров представят свои работы, среди которых четыре этюда созданы по произведениям классиков, а один — основан на личном опыте актера. Зрители смогут разгадать, какой из этюдов отражает современность, а также принять участие в выборе лучшей актерской работы через честное голосование.

Непредсказуемость «ПОХ»

Каждый спектакль-игра «ПОХ» — это новое событие с разными актерами и этюдами. Что именно вы увидите, остается загадкой даже для самого театра. Это и есть мимолетное чудо, которое дарит театр!

Зачем идти на спектакль «ПОХ»?

  • Смелые высказывания молодых актеров.
  • Возможность выйти на сцену вместе с артистами.
  • Поиск реальной истории среди авторских этюдов.
  • Переосмысление различных жанров театра.

Возрастное ограничение

Спектакль имеет возрастное ограничение 18+. Не рекомендуется посещение с детьми.

Продолжительность и дата

Продолжительность спектакля составляет 2 часа. Не пропустите возможность выбрать тему для следующего спектакля-игры! Подписывайтесь на телеграм-канал Театр.doc, чтобы предложить свою тему до 20 мая.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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