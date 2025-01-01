Аудиоспектакль «Погружение Променад» в Нижнем Новгороде

Внимание! Спектакль-променад проходит на улицах Нижнего Новгорода, а не в здании ЦТМ. Для каждого из нас Нижний Новгород является не просто массивом зданий и улиц, а местом, где хранятся воспоминания о различных событиях, встречах и влюбленностях.

«Погружение Променад» — это уникальная прогулка по историческому центру города, во время которой зрители смогут услышать личные истории простых людей. Эти рассказы помогут вам увидеть незаметные места, имеющие особое значение для их авторов.

Аудиочасть спектакля

Аудиочасть спектакля будет размещена на платформе Stereo Story. Даже если вы по какой-либо причине не сможете посетить спектакль в запланированное время, аудиодорожки будут доступны на платформе постоянно. Это позволит каждому зрителю насладиться променадом в удобное время.

Интерактивные элементы

Участники променада смогут взаимодействовать с историями с помощью QR-кодов. Эти коды расширят карту города и станут логичным визуальным дополнением спектакля, позволяя глубже погрузиться в атмосферу рассказов.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс узнать о Нижнем Новгороде с новой стороны и услышать трогательные истории его жителей. Присоединяйтесь к «Погружению Променад» и погрузитесь в мир воспоминаний и эмоций!