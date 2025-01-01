Театр
Et Cetera с радостью анонсирует уникальное мероприятие — вечер поэтических чтений, который состоится в ближайшие дни. Это событие станет замечательной возможностью для зрителей встретиться с современными поэтами и погрузиться в мир поэзии.
На сцене выступят известные поэты, чьи произведения уже завоевали признание. Среди них:
Зрители смогут насладиться стихотворениями в авторском исполнении, а также в интерпретации актеров театра
Et Cetera. На сцену выйдут:
Этот вечер станет настоящим праздником поэзии 21 века. Зрители смогут не только услышать избранные произведения, но и задать вопросы авторам, что делает встречу особенно интерактивной и запоминающейся.
Не упустите возможность стать частью этого уникального события!