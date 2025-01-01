Меню
Поэзия 21 век
Поэзия 21 век

Спектакль Поэзия 21 век

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Режиссер Ольга Матвеева
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер поэтических чтений в театре "Et Cetera"

Театр Et Cetera с радостью анонсирует уникальное мероприятие — вечер поэтических чтений, который состоится в ближайшие дни. Это событие станет замечательной возможностью для зрителей встретиться с современными поэтами и погрузиться в мир поэзии.

Знаменитые участники вечера

На сцене выступят известные поэты, чьи произведения уже завоевали признание. Среди них:

  • Михаил Айзенберг
  • Мария Галина
  • Николай Звягинцев
  • Сергей Гандлевский
  • Юлий Гуголев
  • Виктор Коваль
  • Егор Сальников
  • Ирина Ермакова
  • Дмитрий Веденяпин
  • Айгель Гайсина
  • Наталья Боева
  • Юрий Цветков
  • Данил Файзов

Поэзия в исполнении авторов и актеров

Зрители смогут насладиться стихотворениями в авторском исполнении, а также в интерпретации актеров театра Et Cetera. На сцену выйдут:

  • Татьяна Владимирова
  • Кирилл Лоскутов
  • Евгений Шевченко
  • Мария Милешкина
  • Евгения Вайс
  • Глеб Данилов
  • Наталия Житкова
  • Сергей Давыдов
  • Федор Урекин
  • Кирилл Щербина

Погружение в современную поэзию

Этот вечер станет настоящим праздником поэзии 21 века. Зрители смогут не только услышать избранные произведения, но и задать вопросы авторам, что делает встречу особенно интерактивной и запоминающейся.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

