Вечер поэтических чтений в театре "Et Cetera"

Театр Et Cetera с радостью анонсирует уникальное мероприятие — вечер поэтических чтений, который состоится в ближайшие дни. Это событие станет замечательной возможностью для зрителей встретиться с современными поэтами и погрузиться в мир поэзии.

Знаменитые участники вечера

На сцене выступят известные поэты, чьи произведения уже завоевали признание. Среди них:

Михаил Айзенберг

Мария Галина

Николай Звягинцев

Сергей Гандлевский

Юлий Гуголев

Виктор Коваль

Егор Сальников

Ирина Ермакова

Дмитрий Веденяпин

Айгель Гайсина

Наталья Боева

Юрий Цветков

Данил Файзов

Поэзия в исполнении авторов и актеров

Зрители смогут насладиться стихотворениями в авторском исполнении, а также в интерпретации актеров театра Et Cetera . На сцену выйдут:

Татьяна Владимирова

Кирилл Лоскутов

Евгений Шевченко

Мария Милешкина

Евгения Вайс

Глеб Данилов

Наталия Житкова

Сергей Давыдов

Федор Урекин

Кирилл Щербина

Погружение в современную поэзию

Этот вечер станет настоящим праздником поэзии 21 века. Зрители смогут не только услышать избранные произведения, но и задать вопросы авторам, что делает встречу особенно интерактивной и запоминающейся.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!