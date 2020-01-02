Спектакль Поезд жизни

Трагикомедия о жизни евреев в начале Второй мировой войны

«Поезд жизни» — это яркая и многослойная комедия, где трагические и абсурдные моменты переплетаются в истории о том, как группа евреев из небольшого восточноевропейского местечка решает спасать себя от надвигающейся угрозы фашизма… через депортацию. В 1941 году они решают купить поезд, чтобы избежать уничтожения, однако на пути их спасения возникают неожиданные препятствия, в том числе необходимость найти нацистов, которые должны охранять этот поезд.

Смех сквозь слёзы

Темы любви, ненависти, борьбы за власть, справедливости, а также желание выжить — все это сливается в невероятных поворотах сюжета, где комичные ситуации и искренние человеческие переживания приводят к разрушению стереотипов и находит свет в самых мрачных обстоятельствах. Спектакль приглашает зрителей смотреть на абсурдность человеческого бытия с юмором, но также дает надежду на свет в конце туннеля.

Режиссура и художественное оформление

Режиссер Галина Зальцман, лауреат множества премий и фестивалей, вложила в постановку глубокую эмоциональность, создавая не просто комедию, но и психологический портрет персонажей, которые несмотря на трагические обстоятельства, борются за свою жизнь и достоинство. Художник-постановщик Семён Пастух, имеющий огромный опыт работы в ведущих театрах страны и за рубежом, создал визуально насыщенную сценографию, которая помогает передать атмосферу событий и внутреннее напряжение персонажей.