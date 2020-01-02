Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Поезд жизни
Билеты от 3500₽
Киноафиша Поезд жизни

Спектакль Поезд жизни

Постановка
Шалом 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия о жизни евреев в начале Второй мировой войны

«Поезд жизни» — это яркая и многослойная комедия, где трагические и абсурдные моменты переплетаются в истории о том, как группа евреев из небольшого восточноевропейского местечка решает спасать себя от надвигающейся угрозы фашизма… через депортацию. В 1941 году они решают купить поезд, чтобы избежать уничтожения, однако на пути их спасения возникают неожиданные препятствия, в том числе необходимость найти нацистов, которые должны охранять этот поезд.

Смех сквозь слёзы
Темы любви, ненависти, борьбы за власть, справедливости, а также желание выжить — все это сливается в невероятных поворотах сюжета, где комичные ситуации и искренние человеческие переживания приводят к разрушению стереотипов и находит свет в самых мрачных обстоятельствах. Спектакль приглашает зрителей смотреть на абсурдность человеческого бытия с юмором, но также дает надежду на свет в конце туннеля.

Режиссура и художественное оформление
Режиссер Галина Зальцман, лауреат множества премий и фестивалей, вложила в постановку глубокую эмоциональность, создавая не просто комедию, но и психологический портрет персонажей, которые несмотря на трагические обстоятельства, борются за свою жизнь и достоинство. Художник-постановщик Семён Пастух, имеющий огромный опыт работы в ведущих театрах страны и за рубежом, создал визуально насыщенную сценографию, которая помогает передать атмосферу событий и внутреннее напряжение персонажей.

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Дмитрий Уросов
Дмитрий Уросов
Антон Ксенев
Григорий Каганович
Вероника Патмалникс
Дмитрий Цурский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Уроки счастья
16+
Драма
Уроки счастья
30 сентября в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
6+
Детский Кукольный
Не буду просить прощения
10 августа в 14:00 Детский сказочный театр
от 1500 ₽
Принцесса цирка
6+
Опера Цирк
Принцесса цирка
23 декабря в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше