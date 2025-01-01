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Поезд памяти

Постановка
Омский театр драмы 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на сцене Омской драмы

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это событие станет важной вехой в культурной жизни нашего города и позволит вам вспомнить о героизме и самоотверженности тех, кто защищал нашу Родину.

О концерте

Концерт продлится 1 час 30 минут и включает в себя музыкальные произведения, стихи и хореографические номера, посвященные военным событиям и подвигам солдат. Зрители смогут насладиться как классическими, так и современными интерпретациями известных военных песен.

Интересные факты

  • 80 лет назад, в 1943 году, была проведена первая крупная операция Красной Армии — битва на Курской дуге.
  • Многие песни, звучащие на концерте, стали настоящими гимнами военных лет и до сих пор трогают сердца слушателей.
  • Концерт станет не только данью памяти, но и возможностью для молодежи узнать больше о героическом прошлом своей страны.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 9 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

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