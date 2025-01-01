Поезд памяти

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это событие станет важной вехой в культурной жизни нашего города и позволит вам вспомнить о героизме и самоотверженности тех, кто защищал нашу Родину.
Концерт продлится 1 час 30 минут и включает в себя музыкальные произведения, стихи и хореографические номера, посвященные военным событиям и подвигам солдат. Зрители смогут насладиться как классическими, так и современными интерпретациями известных военных песен.