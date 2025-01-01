Спектакль Поезд иллюзий, или Как разлюбить м… чудака?

Моноспектакль Анжелины Карелиной в Театральном особняке

Говорят, что мир — это одна большая иллюзия. Но когда ваша жизнь рушится из-за одного-единственного плохого парня, до философии не доходит. В какой-то момент героиня этой истории осознает, что оказалась в мчащемся неизвестно куда поезде. И ведет его тот самый чудак, катая ее на нем, как на американских горках.

Попасть на поезд легко и привлекательно, тем более что билет на него бесплатный. Но выйти обратно оказывается совершенно не по силам. И тут начинается настоящий поиск: практики, психология, карты Таро, шаманы, гадалки. Кто же сможет помочь, и сколько придется заплатить за выход?

Спектакль-исследование

Этот ироничный, но глубокий спектакль исследует тему созависимых отношений и основан на реальных историях различных женщин. Режиссер и актриса Анжелина Карелина представит зрителям уникальную постановку, которая оставит много вопросов для размышлений.

