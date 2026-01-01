Спектакль Поэтомания. Город влюбленных людей

Оповещения от Киноафиши
Поэтомания. Город влюбленных людей
Билеты от 1000₽
Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Музыкально-поэтический концерт в Театре Гоголя

Музыкально-поэтический концерт «Поэтомания. Город влюбленных людей» посвящен эпохе «оттепели». В программе концерта представлены произведения поэтов-шестидесятников. Молодые артисты Театра Гоголя исполнит стихотворения и песни таких мастеров, как А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, И. Бродский, Б. Окуджава и многих других.

Ярким аккомпанементом поэзии 60-х станет импровизация на клавишах от композитора вечера Андрея Злобина. Визуально концерт будет сопровождаться кадрами из кинохроники: документальные съемки выступлений в легендарном зале Политехнического музея, а также атмосферные фрагменты из фильмов и улиц Москвы середины прошлого века.

О проекте

Художественный руководитель Театра им. Н.В. Гоголя и режиссер вечера Антон Яковлев поделился своими мыслями о проекте: «Обращение к поэзии — одно из важнейших направлений нашего театра. Я всегда подчеркиваю, что поиск новой искренности в общении со зрителем важен, и музыкально-поэтические вечера как дань традиции чтецких вечеров помогают нам находить точки соприкосновения с молодой аудиторией».

«Важно, что в нашем театре поэзия 60-х годов исполняется молодыми актерами. Это своего рода мостик из прошлого в XXI век. При составлении программы многие ребята сами предлагали стихотворения и песни той эпохи, на которых выросли несколько поколений. Отрадно, что чувства и размышления, заложенные в этих строках, остаются актуальными и близкими современным молодым людям», — добавил Яковлев.

Артисты вечернего выступления

В концерте примут участие:

  • Илья Антоненко
  • Алёна Гончарова
  • Александр Груздев
  • Анастасия Епифанова
  • Андрей Злобин
  • Кирилл Ковбас
  • Павел Комаров
  • Любовь Константинова
  • Антон Лызо
  • Андрей Кондратьев
  • Юлия Максютина
  • Егор Попов
  • Анатолий Просалов
  • Екатерина Сахно

Не пропустите этот уникальный вечер, который создаст особую атмосферу и напомнит о вечных ценностях поэзии.

