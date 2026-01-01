Спектакль Поэтомания. Город влюбленных людей

Музыкально-поэтический концерт «Поэтомания. Город влюбленных людей» посвящен эпохе «оттепели». В программе концерта представлены произведения поэтов-шестидесятников. Молодые артисты Театра Гоголя исполнит стихотворения и песни таких мастеров, как А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, И. Бродский, Б. Окуджава и многих других.
Ярким аккомпанементом поэзии 60-х станет импровизация на клавишах от композитора вечера Андрея Злобина. Визуально концерт будет сопровождаться кадрами из кинохроники: документальные съемки выступлений в легендарном зале Политехнического музея, а также атмосферные фрагменты из фильмов и улиц Москвы середины прошлого века.
Художественный руководитель Театра им. Н.В. Гоголя и режиссер вечера Антон Яковлев поделился своими мыслями о проекте: «Обращение к поэзии — одно из важнейших направлений нашего театра. Я всегда подчеркиваю, что поиск новой искренности в общении со зрителем важен, и музыкально-поэтические вечера как дань традиции чтецких вечеров помогают нам находить точки соприкосновения с молодой аудиторией».
«Важно, что в нашем театре поэзия 60-х годов исполняется молодыми актерами. Это своего рода мостик из прошлого в XXI век. При составлении программы многие ребята сами предлагали стихотворения и песни той эпохи, на которых выросли несколько поколений. Отрадно, что чувства и размышления, заложенные в этих строках, остаются актуальными и близкими современным молодым людям», — добавил Яковлев.
