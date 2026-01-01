Спектакль Поэтомания. Город влюбленных людей

Музыкально-поэтический концерт в Театре Гоголя

Музыкально-поэтический концерт «Поэтомания. Город влюбленных людей» посвящен эпохе «оттепели». В программе концерта представлены произведения поэтов-шестидесятников. Молодые артисты Театра Гоголя исполнит стихотворения и песни таких мастеров, как А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, И. Бродский, Б. Окуджава и многих других.

Ярким аккомпанементом поэзии 60-х станет импровизация на клавишах от композитора вечера Андрея Злобина. Визуально концерт будет сопровождаться кадрами из кинохроники: документальные съемки выступлений в легендарном зале Политехнического музея, а также атмосферные фрагменты из фильмов и улиц Москвы середины прошлого века.

О проекте

Художественный руководитель Театра им. Н.В. Гоголя и режиссер вечера Антон Яковлев поделился своими мыслями о проекте: «Обращение к поэзии — одно из важнейших направлений нашего театра. Я всегда подчеркиваю, что поиск новой искренности в общении со зрителем важен, и музыкально-поэтические вечера как дань традиции чтецких вечеров помогают нам находить точки соприкосновения с молодой аудиторией».

«Важно, что в нашем театре поэзия 60-х годов исполняется молодыми актерами. Это своего рода мостик из прошлого в XXI век. При составлении программы многие ребята сами предлагали стихотворения и песни той эпохи, на которых выросли несколько поколений. Отрадно, что чувства и размышления, заложенные в этих строках, остаются актуальными и близкими современным молодым людям», — добавил Яковлев.

Артисты вечернего выступления

В концерте примут участие:

Илья Антоненко

Алёна Гончарова

Александр Груздев

Анастасия Епифанова

Андрей Злобин

Кирилл Ковбас

Павел Комаров

Любовь Константинова

Антон Лызо

Андрей Кондратьев

Юлия Максютина

Егор Попов

Анатолий Просалов

Екатерина Сахно

Не пропустите этот уникальный вечер, который создаст особую атмосферу и напомнит о вечных ценностях поэзии.